強颱哈吉貝襲日本關東 今明航班異動看這

2019-10-11 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



中央氣象局說，今年第19號颱風哈吉貝，今天開始其外圍環流就會影響日本，預計明天登陸關東地區，整個被暴風圈壟罩，影響最為明顯，會一直到周日上午才會逐漸遠離。

各家航空公司異動如下：

●長榮航空

今天往返桃園-東京成田航班全日取消。

今天往返台北松山-東京羽田除了BR189D提前至今天晚上8時15分起飛，其餘航班取消。

往返高雄-東京成田航班全日取消。

往返桃園-名古屋航班全日取消。

往返高雄-大阪航班全日取消。

往返桃園-大阪BR178/BR177、BR132/BR131航班取消。

明天BR189東京羽田-台北松山航班取消。

●日本航空

明天台灣出發航班，包含JL096、JL098、JL802、JL804、JL812、JL814和JL822，及抵達台灣的航班，包含JL097、JL099、JL805、JL809、JL811和JL821，共12班航班取消。

●全日空航空