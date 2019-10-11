日夜溫差大、花東恆春偶有雨 氣象局：這天起變天

2019-10-11 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



國慶連假天氣好，下周一開始變天。中央氣象局說，下周一受到東北風影響，迎風面的北部、東半部轉濕涼，提醒民眾出門務必攜帶雨具。

氣象預報員李孟軒說，國慶連假期間天氣佳，只有花東、恆春半島會出現零星短暫陣雨，南部地區及中部山區則是留意午後雷陣雨。

不過，李孟軒說，今天溫差比較大要留意，甚至會差超過十度。

李孟軒說，今天全台低溫落在20到23度，北部可能更低；高溫的話北部30到31度、東部30度、中南部32到33度。日夜溫差大是受到天氣晴朗，造成的輻射冷卻影響。

李孟軒說，下周一開始變天，受到東北風影響，迎風面北部、東半部轉濕涼，會一直下到周三。溫度方面，北部和東半部高溫會降到27到28度，中南部則沒有太大影響。

至於今年第19號颱風哈吉貝，李孟軒說，今天開始其外圍環流就會影響日本，強度目前仍是強烈颱風等級，不過預估會降到中颱，預計明天登陸關東地區，整個被暴風圈壟罩，影響最為明顯，會一直到周日上午才會逐漸遠離。