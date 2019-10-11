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不斷更新／國道上午五大地雷路段 國5午後將湧北返車流

2019-10-11 07:07聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

今天是國慶連續假期第二天，高速公路局說，預估國道總延車公里為118百萬車公里(為平日87百萬車公里的1.4倍)，其中南向交通量可達60百萬車公里，為平日的1.4倍。

上午7時路況，國5南港系統-石碇南向路段壅塞，時速低於31公里。國5石碇-頭城南...
上午7時路況，國5南港系統-石碇南向路段壅塞，時速低於31公里。國5石碇-頭城南向路段時速低於62公里。北向目前順暢。圖／取自高公局網站
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上午7時路況，國5南港系統-石碇南向路段壅塞，時速低於31公里。國5石碇-頭城南向路段時速低於62公里。北向目前順暢。

今天相關疏導措施包括：7-12時國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩。

高公局說，預判上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-龍潭、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人盡量下午時段出發。

高公局說，下午國5將出現提前北返車流，壅塞路段預測為國5北向頭城至坪林路段，建議用路人盡量上午時段出發，或改走台9線替代道路。

假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局規畫4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3；短途部分，建議高速公路易壅塞地區民眾利用省縣道，不要上國道。

高速公路國道國慶塞車
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