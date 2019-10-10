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北市信義區社區大火 百名住戶倉惶逃出

司馬庫斯車禍後 尖石鄉靠消防猛男學自救法

2019-10-10 21:34聯合報 記者陳雨鑫╱台北即時報導

被譽為「上帝的部落」司馬庫斯，2012年發生巴士墜谷事件，尖石鄉的民眾對於觀光客急救等格外重視，承接尖石鄉山地醫療的馬偕醫院，除了18年來，提供醫療服務以外，同時還協助當地居民學習緊急醫療，訓練部落急救種子，每年受邀上山擔任消防教官的消防員，不僅是熱血青年，更是新北消防猛男月曆的「猛男消防員」。

2012年12月，新竹尖石鄉竹60線轉司馬庫斯聯絡道9公里處，下午3時許，劃破天際的尖叫聲，讓這條道路上發生13死10傷的意外憾事，載有22人的中型巴士疑似熄火時，車輛向後移動不幸墜落距離地面150公尺深的山谷中。

於尖石鄉秀巒村衛生室擔任護理人員的江金花回憶那天下午仍餘悸猶存，接到電話馬上趕赴現場，已經見到族人合力就地取材，依先前曾學習過的「檢傷」制度，依照傷患受傷程度依先後順序救援。

她說，還好每年都有做相關的教育訓練，再加上族人一直以來都有不成文的相互支援系統，讓山下醫療團隊尚未抵達前，能先有一波救援，但也因為該事件，讓尖石鄉的族人深深感受到，每年救援教育訓練的不足，自此馬偕更是加強部落的急救種子訓練課程。

每年皆自假上山擔任消防急救教官的鄭瑞毅說，尖石鄉山區的高地落差大，且很多山谷的坡度相當斗，一旦發生意外，族人若要參與救援，垂降成了他們必須要學習的課程，該課程也是族人最喜歡的部分之一，他笑說，許多族人聽到有垂降課時，都會說「太棒了，以後獵到山豬不用再繞一圈，直接垂降就能搬山豬了」。

另一名消防急救教官陳勝欽說，除了垂降課程，如何透過就地取材，協助他們搬運傷者，也很重要，他們會教如何用木頭、繩索簡單做出擔架，也很受族人歡迎，不過唯一的缺點就是尖石鄉的族人平均年齡高，教育的多是「老急救種子」，但也盼這些老急救種子能將所學傳達給年輕一輩。

鄭瑞毅及陳勝欽兩人為了協助尖石鄉的族人，每年幾乎都是自假上山，且兩人不僅熱血心善，鄭瑞毅還是消防猛男月曆創刊號的10月猛男，陳勝欽則是二代消防猛男月曆的11月先生。

馬偕醫院提供尖石鄉長達18年的常規醫療，而每年皆會有一次大規模的醫療站，今年則設...
馬偕醫院提供尖石鄉長達18年的常規醫療，而每年皆會有一次大規模的醫療站，今年則設置在鎮西堡。記者陳雨鑫／攝影
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馬偕醫院除了提供尖石鄉常規醫療，還協助訓練當地的急救種子。記者陳雨鑫／攝影
馬偕醫院除了提供尖石鄉常規醫療，還協助訓練當地的急救種子。記者陳雨鑫／攝影
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消防急救教官的鄭瑞毅（右）以及陳勝欽（左），曾是消防猛男月曆的10月及11月先生...
消防急救教官的鄭瑞毅（右）以及陳勝欽（左），曾是消防猛男月曆的10月及11月先生。記者陳雨鑫／攝影
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