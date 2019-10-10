願景／國慶夜 上千人聚日月潭賞《水起．台灣》

2019-10-10 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 郭琇真 ／南投即時報導



國慶歡騰，涼爽的秋夜裡，日月潭伊達邵碼頭首度豎立起500吋壯闊的8K螢幕，播映由台達電子文教基金會發行的8K環境紀錄片《水起．台灣》，吸引上千民眾聚集。畫面裡水的姿態千變萬化，豐沛的雨水滋養埔里的茭白筍；水在海拔400公尺的棲蘭山會幻化成雲霧；水沿著黑潮到北海道則被凍成海冰，漂至太平洋；再冷一點，冰層上會綻放出一朵朵霜花，如夢似幻。

但這些美景在未來不久可能因全球暖化、人為汙染等因素被迫消失，紀錄片裡也收錄了暖冬乾旱、珊瑚礁白化、蘚苔消失、地層下陷等珍貴的畫面。台達電子文教基金會希望透過此片播映，讓更多人領略水的美，進而體認水資源及相關生態所面臨的問題。

《水起．台灣》耗時1年9個月，是由台達委託日本NHK Enterprises以8K攝影機拍攝，以四季作為觀察點，忠實呈現台灣水景的多種面貌。今年3月完成後，紀錄片登上日本NHK BS 8K衛星頻道，創全台先例。後續也在台中科博館、台北自來水園區等地播映，引發熱烈迴響。

《水起．台灣》今天來到日月潭播映，副董事長郭珊珊說:「就好像回家一樣，」因為紀錄片的片尾，呈現了原住民邵族與水共生的生命態度，能將這部影片帶回日月潭放映，很是榮幸。

台達集團創辦人鄭崇華今天特別親臨現場，他憂心忡忡表示，氣候變遷的問題越來越嚴重，人們排放過多的二氧化碳，衝擊全球的環境，很擔心未來人類的後代能否好好生存。希望透過影像傳達的方式，喚起大眾守護地球的意識。

鄭崇華還強調，此次在日月潭播映是採用台達最新、領先全球的8K投影技術，這投影亮度高達36000流明，是FULL HD電視螢幕表現的16倍。畫面亮度和精緻度也比一般電影螢幕還亮5倍，觀眾觀賞會有如看到立體實景般的精采。