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高血壓壓垮尖石鄉居民健康 馬偕將偵測利器帶上山

2019-10-10 20:05聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

「馬偕巡迴來了，鄉民記得周末到鎮西堡」新竹尖石鄉秀巒村衛生室一行人拿著大聲公，穿梭後山大街小巷。一年一度的馬偕大型醫療團巡迴，今年集結了骨科、兒科、婦產、牙科等專科，心臟內科則是首次上山看診，一併將診斷心衰竭、心血管疾病篩檢的穿戴裝置戴上山，設置全台第一個心臟專科的遠距醫療。

秀巒村衛生室連續三周的大聲公宣傳，把後山多數的村民都叫來了。距離城市近80公里的距離，讓尖石鄉居民最困擾的疾病莫過於是「高血壓」，因為高血壓，增加村民腦中風、心臟病等問題；根據統計，高血壓位居尖石鄉十大疾病中的第2位，僅次急性上呼吸道感染。

馬偕醫院副院長、心臟內科資深主治醫師洪大川說，急性上呼吸道感染可以即時投藥改善症狀，但高血壓無聲無息，尖石鄉的患者幾乎是發生腦中風後，才得知自己也高血壓，慢性病的控制必須要定期就醫，但定期就醫對山上的患者而言，完全是一大難題。

66歲的阿棟優帕司，5年前腦栓塞中風後，左側癱瘓，高血壓以及心律不整持續影響他的生活，太太葛細阿拉亞說，每次下山看診至少要花三天，搭乘唯一一班早上6點半出發到新竹火車站的公車，抵達火車站後已經傍晚，請兒女接他們到家中住一晚後，隔天再搭火車北上，看完診後再回到新竹兒女家住一晚，隔天才能上山。

葛細阿拉亞說，很多人聽到路途遙遠，都會說一句「有病為什麼不直接住山下」，她說，山上就是他們的家，在家安老是他們的希望也是權利。

洪大川說，尖石鄉患有心血管疾病的患者非常多，除了年紀大以外，與他們愛吃大鍋菜、喝湯、沾醬，特別是愛吃重口味的山豬肉等，他說，尖石鄉的居民嗜酒情況較少，對於健康意識相對其他偏鄉高，可是仍有許多慢性疾病困繞著他們。

為了追蹤山上患者心血管疾病、高血壓等情況，配合政府近年推動的遠距醫療，將可以即時在1分鐘內偵測到心室頻脈、心房顫動等症狀的穿戴裝置帶上山，偵測完後，即可將資訊傳到馬偕醫院，由心臟專科醫師判讀後，委託秀巒村衛生室追蹤，一旦偵測有異則立即安排下山治療，這也是全台第一處心臟專科的遠距醫療。

馬偕醫院副院長、心臟內科資深主治醫師洪大川（左一）在年度大型醫療巡迴中，赴尖石鄉...
馬偕醫院副院長、心臟內科資深主治醫師洪大川（左一）在年度大型醫療巡迴中，赴尖石鄉替患者做家庭診療。記者陳雨鑫／攝影
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馬偕醫院將可偵測心臟衰竭、心血管疾病的穿戴裝置帶上尖石鄉。記者陳雨鑫／攝影
馬偕醫院將可偵測心臟衰竭、心血管疾病的穿戴裝置帶上尖石鄉。記者陳雨鑫／攝影
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高血壓尖石鄉腦中風
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