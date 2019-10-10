高血壓壓垮尖石鄉居民健康 馬偕將偵測利器帶上山

2019-10-10 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



「馬偕巡迴來了，鄉民記得周末到鎮西堡」新竹尖石鄉秀巒村衛生室一行人拿著大聲公，穿梭後山大街小巷。一年一度的馬偕大型醫療團巡迴，今年集結了骨科、兒科、婦產、牙科等專科，心臟內科則是首次上山看診，一併將診斷心衰竭、心血管疾病篩檢的穿戴裝置戴上山，設置全台第一個心臟專科的遠距醫療。

秀巒村衛生室連續三周的大聲公宣傳，把後山多數的村民都叫來了。距離城市近80公里的距離，讓尖石鄉居民最困擾的疾病莫過於是「高血壓」，因為高血壓，增加村民腦中風、心臟病等問題；根據統計，高血壓位居尖石鄉十大疾病中的第2位，僅次急性上呼吸道感染。

馬偕醫院副院長、心臟內科資深主治醫師洪大川說，急性上呼吸道感染可以即時投藥改善症狀，但高血壓無聲無息，尖石鄉的患者幾乎是發生腦中風後，才得知自己也高血壓，慢性病的控制必須要定期就醫，但定期就醫對山上的患者而言，完全是一大難題。

66歲的阿棟優帕司，5年前腦栓塞中風後，左側癱瘓，高血壓以及心律不整持續影響他的生活，太太葛細阿拉亞說，每次下山看診至少要花三天，搭乘唯一一班早上6點半出發到新竹火車站的公車，抵達火車站後已經傍晚，請兒女接他們到家中住一晚後，隔天再搭火車北上，看完診後再回到新竹兒女家住一晚，隔天才能上山。

葛細阿拉亞說，很多人聽到路途遙遠，都會說一句「有病為什麼不直接住山下」，她說，山上就是他們的家，在家安老是他們的希望也是權利。

洪大川說，尖石鄉患有心血管疾病的患者非常多，除了年紀大以外，與他們愛吃大鍋菜、喝湯、沾醬，特別是愛吃重口味的山豬肉等，他說，尖石鄉的居民嗜酒情況較少，對於健康意識相對其他偏鄉高，可是仍有許多慢性疾病困繞著他們。