明六大地雷路段曝光 國5南北向接力狂塞16小時

2019-10-10 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



明天為國慶連續假期第2日，交通部高速公路局預估，國道總延車公里為118百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為平日的1.4倍。提醒民眾明天避開六大地雷路段，尤其國5南北向將從早上6時接力塞到深夜10時。

明天六大尖峰路段包括，國1楊梅—新竹系統上午8時至下午1時，國1彰化系統—埔鹽系統上午9時至中午12時，行車時間各為平常4倍及3倍。

國3三鶯—龍潭上午8時至12時，國3烏日—霧峰系統上午9時至中午12時，行車時間各為平常4倍及3倍。

國5明天南北向接力更是狂塞16小時，南港系統—坪林上午6時至下午3時行車時間為平常5倍，頭城—坪林下午3時至深夜10時行車時間也是平常5倍。

明天相關疏導措施包括，上午7時至中午12時國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、凌晨0時至清晨5時全線暫停收費、開放路肩等。