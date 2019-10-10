國道車流暫解 多數路段時速升至60公里以上
今天是國慶連假第1天，上午6時西部國道路網就出現車流，中午過後才陸續紓解；國5更從清晨5時就湧進車潮，直到晚上6時為止，南向坪林至頭城、宜蘭至羅東仍車多壅塞，但多數路段都已比白天順暢許多。
目前國5坪林行控至頭城、宜蘭至羅東路段時速約50多公里；國1大華系統至五堵時速僅27公里，五堵至汐止也僅36公里。其他國道多數路段都已回升到60公里以上。
交通部高公局統計，截至下午5時，國道雙向總延車公里為86.8百萬車公里，預估本日交通量雙向為122百萬車公里。
今天下午出現零星事故，下午2時4分國1北向11.6K外線2小車追撞，回堵約5公里。下午5時56分國1南向207K內側車道2小車追撞，回堵約2公里。下午4時18分國1南下337.8K 5小客車追撞占中間車道，回堵約6公里，影響整體車流甚鉅。
高公局表示，連假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃 4 條長途及 7 條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台 61 替代國 1 國 3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。高公局祝大家平安出遊，假期愉快。
留言