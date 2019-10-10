哈吉貝成西北太平洋最強颱 將從日本關西橫掃到關東

2019-10-10 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



強颱哈吉貝正式成為今年西北太平洋最強颱風，中央氣象局表示，哈吉貝將在周五下半天至周日期間影響日本，由於七級風暴風半徑長達350公尺，將一路橫掃日本關西、中部及關東地區，赴日民眾要留意航班資訊及天氣動態。

最新觀測資料顯示，哈吉貝下午2時位置在台北東方1830公里海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑350公里，十級風暴風半徑120公里。

氣象局預報員官欣平表示，哈吉貝持續往日本前進，周五下半天到周日將是影響日本天氣最主要時間。由於七級風暴風半徑有350公里，涵蓋範圍較大，將一路影響關西、中部、關東天氣，尤其關東可能整個周末都在勢力範圍。

官欣平說，哈吉貝目前已為強颱等級，且已經確定是今年西北太平洋最強颱風，但未來環境不利其發展，哈吉貝強度可能維持或減弱，但無論如何，預估哈吉貝到達日本時仍有強烈或中度強度，仍有一定風雨。