小孩這麼胖 是不是內分泌失調？

2019-10-10 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／即時報導



胖小孩越來越多，怎麼判斷到底只是吃太多、運動不夠，還是內分泌失調呢？照片為示意圖。 圖／ingimage 分享 facebook

根據衛生福利部國民健康署「國民營養健康狀況變遷調查」，台灣國小學童過重及肥胖率在過去二十年內從19.8%上升至26.7%，情況令人憂心。胖小孩越來越多，怎麼判斷到底只是吃太多、運動不夠，還是內分泌失調呢？國民健康署分析，其實家長最了解自己的小孩，可以把下列因素想一遍，再決定要不要看兒童內分泌科醫師。

國健署表示，首先要了解什麼是會造成孩子肥胖的生活因素，例如生活作息、飲食習慣不正常、是否缺乏運動、是否常熬夜以致沒有充足的睡眠、喜歡吃零食和宵夜等等。除非兒童或青少年期相對於家族遺傳身高較矮，並且在體重一直增加的過程當中，身高反而沒有成長，才需要考慮是否罹患其他少見的內分泌疾病。

國健署表示，內分泌疾病成為兒童和青少年肥胖的主因是相當罕見的，且通常都伴有附加症狀。如生長激素缺乏症、甲狀腺功能低下或庫欣氏症等等的特徵是身材矮小和生長速度變慢，因此如果生長速度正常或增加通常可以排除內分泌因素。另外，兒童肥胖也會影響第二性徵發育，包含女孩的乳房、陰毛發育和初經等提早相關，也與男孩的骨齡超前導致身高速度加快有關，甚至可能出現青春期延後等症狀。

如果沒有上述症狀，應該從生活中改善肥胖問題。長期關注兒童營養的董氏基金會曾提出下列十大大關鍵指標，建議天天落實，將能有效打擊兒童肥胖。10大關鍵指標包含喝足2份乳品、吃早餐、天天5蔬果、多吃全穀、運動超過30分鐘、喝足1500 C.C.的水、餐前洗手、不吃零食、睡足8小時、3C少於1小時。