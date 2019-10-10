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響應嗶經濟原民會推多「原」支付 每筆最高回饋500元

2019-10-10 17:19聯合報 記者陳宛茜/台北即時報導

原民會辦理擴大國旅秋冬遊自由行優惠活動，再推出「多「原」支付，最高回饋$500」。凡自由行旅客前往原民會認證店家消費並以台灣pay行動支付，於每筆消費滿新台幣100元（含），可獲得50元現金回饋 (採非即時回饋)，滿200元（含）回饋100元。

原民會指出，以此類推，用戶每筆最高回饋500元，每月每帳戶回饋上限5000元，回饋金於消費發生之次月月底前，匯入符合資格之用戶帳戶，活動期間自9月20日至12月31日止。

原民會表示，近幾年行動支付發展蓬勃，許多店家都開放以行動支付結帳，原民會首次與台灣企銀合作，共同推動台灣Pay行動支付。原民會為提高「行動支付」使用率及原住民族店家設備普及率，推出多「原」支付，讓原民買氣延續到年底。

原民會指出，台灣Pay以「金融卡」為首推支付工具，涵蓋了「遠端」及「近端」交易，提供購物、轉帳、繳費、繳稅、提款等「多元」服務，並已接軌國際，與信用卡QR Code整合。

原民會強調，為鼓勵原民店家響應「嗶經濟」，透過本次活動輔導原民百餘好店一起加入行動支付行列，拓展更多客群，提供更多元的支付方式，以吸引更多商機。同時為鼓勵國人踴躍使用行動支付，原民會於本次擴大國旅秋冬遊首推多「原」支付，共同打造原民好店友善領先的智慧支付方式。

●更多資訊請前往原民會「部落旅遊」專區

(https://www.apc.gov.tw/portal/index.html ):

及「看見太陽」官網

(https://www.explorethesun.tw/2019travel/)。
原民會為提高「行動支付」使用率及原住民族店家設備普及率，推出多「原」支付。圖/原...
原民會為提高「行動支付」使用率及原住民族店家設備普及率，推出多「原」支付。圖/原民會提供
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