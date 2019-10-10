台14甲、台62線部分路段壅塞 出門前先查路況

2019-10-10 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



連假首日天氣晴朗湧現出遊車潮。目前省道台14甲線昆陽至武嶺路段東向，以及台62線大華系統往四腳亭東向交通壅塞或車多，其餘路段順暢，建議用路人出門前查詢路況資訊，並注意行車安全。

交通部公路總局表示，國慶煙火活動將於屏東河濱公園舉行，鄰近省道為台1線、台3線、台24線、台27線，屆時高屏溪兩岸將同時舉辦煙火觀賞活動，主辦單位屏東縣府及高雄市府已規畫交管措施、臨時停車場及開行接駁車，呼籲民眾多加利用公共運輸前往會場。

公路總局彙整15處地方政府大型活動及重要觀光景點。觀光風景地區路段，包括台2線北海岸萬里、瑞芳至福隆風景區、台14甲線清境農場、台21線日月潭等，重要觀光熱點有六福村及小人國、劍湖山世界、義大世界等，預期部分路段可能車多擁擠，已規畫疏導措施，如替代道路引導車輛行駛、彈性調整號誌時制等，並建立預警機制，協助用路人避開瓶頸路段。

為鼓勵搭乘公共運輸返鄉及出遊，本次共14家業者86條國道客運重點疏運路線，10月9日0時起至108年10月13日24時止，享平日優惠票價或原票價85折優惠。