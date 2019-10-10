親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

砂石車撞死兩女畫面曝光 原來可能另一車肇事逃逸

台14甲、台62線部分路段壅塞 出門前先查路況

2019-10-10 16:03聯合報 記者吳姿賢／台北即時報導

連假首日天氣晴朗湧現出遊車潮。目前省道台14甲線昆陽至武嶺路段東向，以及台62線大華系統往四腳亭東向交通壅塞或車多，其餘路段順暢，建議用路人出門前查詢路況資訊，並注意行車安全。

交通部公路總局表示，國慶煙火活動將於屏東河濱公園舉行，鄰近省道為台1線、台3線、台24線、台27線，屆時高屏溪兩岸將同時舉辦煙火觀賞活動，主辦單位屏東縣府及高雄市府已規畫交管措施、臨時停車場及開行接駁車，呼籲民眾多加利用公共運輸前往會場。

公路總局彙整15處地方政府大型活動及重要觀光景點。觀光風景地區路段，包括台2線北海岸萬里、瑞芳至福隆風景區、台14甲線清境農場、台21線日月潭等，重要觀光熱點有六福村及小人國、劍湖山世界、義大世界等，預期部分路段可能車多擁擠，已規畫疏導措施，如替代道路引導車輛行駛、彈性調整號誌時制等，並建立預警機制，協助用路人避開瓶頸路段。

為鼓勵搭乘公共運輸返鄉及出遊，本次共14家業者86條國道客運重點疏運路線，10月9日0時起至108年10月13日24時止，享平日優惠票價或原票價85折優惠。

國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外）。另外，本次國慶連假持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共39條路線）。

為鼓勵搭乘公共運輸返鄉、出遊，本次國慶連假共14家業者86條國道客運路線提供票券...
為鼓勵搭乘公共運輸返鄉、出遊，本次國慶連假共14家業者86條國道客運路線提供票券優惠。圖／首都客運提供
分享

國道客運公共運輸國慶屏東縣政府
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

國5下午繼續塞 部分路段時速2、30公里龜速前進

2019-10-10 15:40

不斷更新／國慶連假首日 國道塞翻紫爆國5嚴重回堵

2019-10-10 14:00

台東出現2.5米長浪 連假海邊活動留意安全

2019-10-10 14:55

交通困境阻斷黃金救援 尖石後山人無奈的痛

2019-10-10 14:10

連假首日國五塞爆 學者提出建言

2019-10-10 13:45

衛福部推估報告：長照基金2027年恐破產

2019-10-10 13:23

阿里山鐵路的美麗 應讓世界看到

2019-10-10 13:20

審計部調查 阿里山鐵路仍多處有風險

2019-10-10 13:19

「許多人對貓不友善 也不歡迎餵食者」

2019-10-10 13:17

立委助理愛媽情侶 為了流浪貓人財兩失

2019-10-10 13:16

違法骨釘骨板流入81醫院 成大醫院已全數回收

2019-10-10 13:10

專家：錢花刀口上 長照應設更好的排富機制

2019-10-10 13:10

立委：殘補式的長照制度 執行率不高

2019-10-10 13:09

學者：政府動作太慢…不推長照保險 很難撐得久

2019-10-10 13:07

小扭傷大影響 骨科專家精準診斷挽救婦人左足

2019-10-10 13:05

難忘借宿總統府 韓國攝影師：會更努力宣傳台灣

2019-10-10 13:02

誰用到違法骨材？ 法律學者：醫院有義務告知使用者

2019-10-10 12:54

連假出遊國道塞爆 下午四大地雷路段在這

2019-10-10 12:53

國道中部路段從早塞到中午 小心不要踩到地雷

2019-10-10 12:39

國道多處「紫爆」龜速 北宜開2小時還塞在雪隧

2019-10-10 12:22

少子化趨勢明顯 國慶寶寶逐年減少

2019-10-10 12:09

四天連假哪些醫院門診有開？ 手機APP一鍵掌握

2019-10-10 12:00

用文件夾當棉被…媽嘆隊友顧孩午睡超隨意 網笑：因為不是女兒啊

2019-10-10 12:00

違法自費骨材流向成謎 立委批衛福部無登錄追溯制

2019-10-10 11:54

蘇花改南下車流湧現 下午會有另外一波車潮

2019-10-10 11:53

中華郵政參與社會宅 首階段郵局空間提供百餘戶

2019-10-10 11:37

50歲骨鬆婦人走路拐一下竟骨折 韌帶也斷了

2019-10-10 11:11

長照財源屢遭批不穩健 專家籲建立可長可久制度

2019-10-10 11:07

藍皮普快將走入歷史？ 台鐵局曝光修復計畫

2019-10-10 10:47

旅遊最後一哩路 高鐵交通聯票拓14路線首推小琉球

2019-10-10 10:35

影／「南方海面的伊甸園」 小琉球四季都好玩

2019-10-10 10:34

國慶連假首日 國道五大塞車

2019-10-10 10:26

3種傳染病境外威脅大 疾管署提醒出國要注意

2019-10-10 10:20

衛福部版長照基金推估報告出爐 預計116年收支不平衡

2019-10-10 10:14

國5塞爆交通部疏運措施沒用？ 專家直指關鍵

2019-10-10 10:06

周末去日本玩的你必看！ 一張圖說明哈吉貝颱風危險區

2019-10-10 09:47

只行駛在南迴的藍皮火車 普快究竟有什麼魅力

2019-10-10 09:38

國慶連假首日超塞 國道三路段「紫爆」

2019-10-10 09:25

國慶連假首日 國道一早北部南下路段大塞車

2019-10-10 09:22
看更多

熱門文章

一張圖看哈吉貝颱風有多強 鄭明典：貨真價實的強颱

2019-10-10 07:48

懶人包／雙十連假「4大超商限時優惠」快儲存

2019-10-09 16:30

不斷更新／國慶連假首日 國道塞翻紫爆國5嚴重回堵

2019-10-10 14:00

娶越南女生網路論戰 他現身說法「過的超幸福」

2019-10-09 21:20

厚切生魚片、海膽、干貝...超肥滿人氣壽司在永和頂溪站 與餓的距離很近！

2019-10-09 19:17

國道車潮多處「紫爆」 連假首日避開5地雷路段

2019-10-09 20:46

台北101觀景台史上最殺票價101元 上樓看風景現省499元

2019-10-09 17:24

81家醫院疑用違法骨釘骨板 台大三總上榜

2019-10-09 18:16

只行駛在南迴的藍皮火車 普快究竟有什麼魅力

2019-10-10 09:38

張鈞甯這腹肌很可以 最愛b-monster鏟一千卡操肌

2019-10-09 19:35

國5塞爆交通部疏運措施沒用？ 專家直指關鍵

2019-10-10 10:06

周末去日本玩的你必看！ 一張圖說明哈吉貝颱風危險區

2019-10-10 09:47

塞啊！國道又變大停車場 北宜高南港到頭城紅通通

2019-10-09 23:24

明起四天連假天氣晴 但出遊要注意這兩件事

2019-10-09 21:09

北美機票萬元有找！加拿大航空線上旅展優惠開賣

2019-10-09 16:48

每日星座運勢／巨蟹生活的節奏穩定　事業勇於嘗試

2019-10-10 00:00

國慶連假秋高氣爽 吳德榮：哈吉貝颱風周末影響日本

2019-10-10 07:25

廠商強調未出貨不法醫材 台大、三總對列名違法名單感錯愕

2019-10-09 19:42

國道多處「紫爆」龜速 北宜開2小時還塞在雪隧

2019-10-10 12:22

身分證號1、0可領百元折價券！特力屋周年慶雙十開跑

2019-10-09 16:57

連假出遊國道塞爆 下午四大地雷路段在這

2019-10-10 12:53

快搶！澎湖玩3天只要1,500元 補助最給力，現賺3千元

2019-10-09 17:54

國慶假雙鐵搶手 台鐵中長途皆完售、高鐵這天最滿

2019-10-10 08:25

藍皮普快將走入歷史？ 台鐵局曝光修復計畫

2019-10-10 10:47

國人第七大死因肺阻塞 從未吸菸也可能罹病

2019-10-09 18:59

81家醫院疑用違法骨釘骨板 台大三總上榜

2019-10-09 18:07

國道中部路段從早塞到中午 小心不要踩到地雷

2019-10-10 12:39

日本法式吐司Ivorish中和環球快閃 國慶連假4天祭出買一送一券

2019-10-09 18:06

國慶連假首日超塞 國道三路段「紫爆」

2019-10-10 09:25

【思念之情】陳品／告別阿如

2019-10-10 06:00

非法骨釘批號為何不公布給院所？食藥署這樣說

2019-10-09 20:40

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／謝謝妳吐了

2019-10-10 06:00

為變性慾者施行手術 基督徒醫師：解決病人痛苦是天職

2019-10-09 16:33

美研究證實 電子菸導致肺癌、膀胱癌

2019-10-09 17:04

江宏傑、王陽明拋下老婆 衝COACH「火影忍者」上市派對

2019-10-09 20:41

【童言童語】范家昌／花非花，肉非肉

2019-10-10 06:00

壽山動物園超萌河馬寶寶「圓寶」 雙十節亮相免費入園

2019-10-08 07:37

長輩負面情緒 疑患「孤獨症候群」

2019-10-10 00:00

國慶4天連假好天氣 赴日旅遊留意颱風

2019-10-09 20:42

電子支付可繳學費？ 悠遊卡公司：上線後積極推動

2019-10-09 17:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top