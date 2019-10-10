國5下午繼續塞 部分路段時速2、30公里龜速前進

2019-10-10 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



國慶連假首日，多處國道塞滿出遊車潮。目前國5南下石碇—坪林行控行車速度僅21公里，坪林行控—頭城也只有36公里。國10左營端—鼎金系統東向時速31公里，國1北向高架汐止端—汐止系統、汐止—五堵時速約45至48公里。

國5今天清晨就湧入大量車流，即使上午7時實施高乘載管制仍難以紓解，時速常在10幾至30幾公里徘徊，用路人走走停停。根據高公局下午3時國5最新路況，國5主線至頭城約60分，替代路徑為新店（青潭）經台9至坪林，約49分；新店（青潭）經台9至頭城約79分。

國道上午發生零星車禍，對車流造成巨大影響。今天下午1時47分國1南向207.8k，1小客車及1大客車追撞事故占外車道，無人受傷，事故於下午1時58分排除，回堵3公里。

高公局表示，為避免國道壅塞，規畫4條長途及7條短途替代道路。針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中。短途部分，建議高速公路易壅塞地區民眾利用省縣道，不要上國道。