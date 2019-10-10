雙十連假國光客運 國道優惠八五折、台灣好行半價優惠

2019-10-10 15:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



雙十國慶連續假期何處去？國光客運於圓山轉運站共計四條路線前往宜蘭地區，包含宜蘭、羅東、頭城及南方澳，留在北部還沒出遊的旅客，可以多加利用優惠八五折活動前往宜蘭各地來個一日悠閒放鬆活動。 圖／國光客運提供 分享 facebook 雙十國慶連續假期何處去？國光客運於圓山轉運站共計4條路線前往宜蘭地區，包含宜蘭、羅東、頭城及南方澳，留在北部還沒出遊的旅客，可以多加利用優惠八五折活動前往宜蘭各地來個一日悠閒放鬆活動，宜蘭地區的台灣好行「壯圍沙丘」期間亦提供半價優惠，讓您省時、省錢又好玩。

各地返鄉的旅客，國光客運路線遍及各地，國光客運各路線配合公路總局持續辦理「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，10月9日0時起至10月13日24時止，搭乘86條「國道客運路線」可享票價平均八五折優惠，另以電子票證搭乘39條「台灣好行」客運路線享有半價優惠，優惠期間到今年年底前都可以使用。民眾可上國光客運官方網站查詢。

針對想要提前返回或尚未購買返回工作崗位之旅客，國光客運更針對旅運需求量較高之路線，包含北、中、南的路線，準備眾多加班車輛因應，讓您不用擔心沒車可搭的問題，搭乘國道後需轉乘之旅客，也可多加利用交通部東部轉乘優惠、當地轉乘優惠，只要持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘，即可省下市公車一段票（或基本里程）費用，搭乘大眾運輸將會是您最好的選擇，不但更優惠、更迅速，還能更便捷。

國光客運表示，搭乘大眾運輸除享有優惠外，安全更應該重視，國光客運提醒民眾，搭乘大客車及遊覽車，請隨時繫妥安全帶以維乘車安全。更多活動訊息及路線資訊請洽本公司官網 www. kingbus.com.tw