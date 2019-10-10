台東出現2.5米長浪 連假海邊活動留意安全

2019-10-10 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



中央氣象局發布長浪即時訊息，哈吉貝颱風影響，今天至13日基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；今天下午1時台東（蘭嶼）已觀測到浪高2.5米左右的長浪。