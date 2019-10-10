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尖石後山人的心危機 靠遠距照護破解

2019-10-10 14:34中央社 台北10日電

65歲的阿棟‧優帕司久居新竹尖石後山，他5年前中風，追溯原因，與偏鄉醫療困境、慢性病難追蹤、服藥難穩定有關。馬偕醫院首創心臟遠距照護，幫部落族人護心。

尖石鄉是新竹縣面積最大的鄉鎮，面積有527.5平方公里，約是台北市2倍大。這裡有聞名全台的鎮西堡和司馬庫斯神木群，每年吸引不少遊客前來享受明媚風光。

但當地醫療資源匱乏，是族人心中難言的無奈。距離尖石鄉最近的醫院，車程需時1.5至2小時，從司馬庫斯部落下山更需耗時3至4小時車程。崎嶇山路裡，隱藏的是族人的生存危機。

馬偕紀念醫院在後山的秀巒衛生室派駐家庭醫學科醫師和3名護理人員，一肩挑起數千人的醫療服務。除提供門診，也有24小時急診與急症救護、後送。假日還有不同科別的巡迴醫療，但比起平地，資源擴充還有很大的空間。

阿棟‧優帕司曾是鎮西堡教會的牧師，他熱衷原住民文化保留，致力於母語傳承，是族人可靠的夥伴。他雖有高血壓、心律不整病史，長期服藥控制，這類慢性病如果妥善追蹤、穩定回診，不致造成生命重大威脅，但每次下山就醫都很折騰。

阿棟‧優帕司的太太葛細‧阿拉亞受訪時說，鎮西堡聯外每天只有一班公車，他們夫妻一早6時起床、出門，得先搭公車到鄉公所，再轉搭另一班公車到新竹竹東，過一夜後再到台北就醫。在台北看完診也無車再回鎮西堡，只好又在竹東過一夜，等同看一次病，得花掉3天。

就醫不方便是族人普遍的困境，尤其沒有私人交通工具者，常被迫放棄就醫，導致無藥可吃或因病情疏於追蹤而無法切合身體需求，調整藥物劑量或換藥。

5年前，阿棟‧優帕司有一陣子藥吃完了、不方便去拿，加上那段時間壓力大，腦中風隨之而來，身體一側明顯受影響，需長期復健療傷。

葛細‧阿拉亞回想起先生病發的那一天，心存感激的說：「幸好發病時人在山下」，若事發在鎮西堡的家中，光叫救護車送下山就要3到4小時，根本來不及救。

根據馬偕醫院統計，最近3年尖石鄉居民的前2大死因，分別是腦血管疾病及心臟疾病。105年到今年8月，原發姓高血壓都排名尖石鄉10大疾病第二位，其他常見的疾病還有肌肉痛、齲齒、高血脂症、痛風等。

為了給部落族人更好的醫療照顧，台北馬偕醫院首創心臟專科遠距醫療，民眾只要配戴穿戴式裝置10秒鐘，就能以遠距心音心電同軸分析檢測技術，即時監測病患心臟數據，有利山下心臟內科專科醫師協助診斷及治療。

馬偕醫院心臟內科資深主治醫師洪大川受訪時表示， 腦中風的發生率與公共衛生教育普及有顯著關連，尖石後山較大的問題是民眾較沒有生活保健認知，且資訊取得也不容易。

高血壓、心血管疾病等要靠飲食控制、規律運動及定時量血壓等控制，但洪大川說，部落族人普遍吃比較鹹、愛沾醬、愛喝湯，且高血壓、心律不整等疾病並沒有明顯症狀。若族人沒有感覺不適，卻要他們自動自發每天量血壓或做其他健康管理手段，相對不容易。

洪大川說，加上山上就醫困難，病人容易得過且過，常常「有藥就吃、沒藥就停」，也疏忽追蹤、回診，往往一種藥吃到底，不太根據病情調整藥物，就會增加中風、急性心臟疾病或猝死的風險。

透過心臟遠距醫療，洪大川表示，可協助偵測心臟節率，釐清病人有沒有心律不整、心房顫動、傳導障礙等，這些都是容易中風的危險因子；另也可做心臟功能監測，相對於傳統使用心臟超音波，遠距設備直接用數字呈現檢查結果，方便判讀及大量篩檢，使用的專業門檻也較低，有助及時監測、追蹤，也有利疾病治療和控制。

馬偕醫院日前在鎮西堡進行大型健康宣導活動，首度啟用心臟專科遠距醫療。遠距照護中心副主任陳盈如表示，啟用首日就做了10餘名個案，其中有約1/3有心律不整、心房顫動問題，且有2人是新發個案，其中一人年僅40歲，也協助提供後續就醫資訊。

45歲的族人宋衛民也是心臟遠距醫療首波試用者。他表示，他從小到大都在山上生活，生病了多半就是買成藥吃，不會去醫院。這是他人生第一次有機會做心臟檢查，幸好檢查結果非常健康，讓他很高興。

陳盈如表示，目前心臟遠距醫療程式還沒完備，預計年底以前會將設備放置在秀巒衛生室，並指導醫師、護理師使用，屆時就能投入偏鄉篩檢工作，守護族人的「心」。

腦中風馬偕醫院高血壓
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