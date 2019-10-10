交通困境阻斷黃金救援 尖石後山人無奈的痛

2019-10-10 14:10 中央社 台北10日電



尖石山區醫療資源缺乏，下山就醫路遠崎嶇。有人被蜂螫過敏休克，若沒有急救藥物，就會命喪就醫路上；也有族人心臟病發，交通困境阻斷黃金救援時效，只能看著憾事發生。

秀巒衛生室護理師江金花是宜蘭泰雅族人，結婚後，跟著擔任牧師的先生阿隆‧優帕司到新竹尖石司馬庫斯服務。她雖然一開始難以適應山上生活，後來愛上部落的溫暖人情，對尖石有了生根的情感。但山區交通不便導致醫療資源匱乏，是她心中無奈且難以言說的痛。

江金花記得，她孩子小時候有哮喘，每當氣溫變化就容易發病，且通常都在清晨或深夜。一次兒子發作，彷彿就要斷氣。夫妻倆趕緊飛車送下山，但一路上髮夾彎不斷，車子又飆又急煞，江金花忍不住罵先生：「為什麼我們一定要住這麼遠？小孩生病這麼辛苦？」先生只能無言以對。

還有一次也讓江金花手足無措，因為倒下的是她的先生。那次阿隆‧優帕司在整理環境，卻不小心被蜜蜂螫到。也不過才幾秒鐘時間，阿隆‧優帕司產生嚴重過敏反應，呼吸困難且人也跟著倒下。江金花趕緊施打急救藥物，腦海浮現「如果救不回來怎麼辦？」才見先生幽幽轉醒，兩人都被嚇出一身冷汗。

新竹尖石屬高山環境，峰巒陡峻，山路崎嶇狹隘，聯外交通不便，且大眾運輸缺乏，若沒有自家車，要下山相當費功夫。後山部落的醫療服務由秀巒衛生室一肩挑起，馬偕醫院在此派駐家醫科醫師和3名護理師。

不過，位於中繼的秀巒衛生室到後山各部落都有距離，介於8.7公里至26.2公里間，車程就要40分鐘到2小時。護理師到部落家訪、做疾病衛教時，常要滿山跑找人，有時候光服務一個個案就要花3到4小時。也因交通不便、醫療資源有限，族人如果身體有病痛常常只能忍耐，忍無可忍才就醫。

馬偕醫院日前在尖石後山的鎮西堡、泰崗教會舉行大型醫療衛教服務，馬偕骨科主任盧永昌說，部落族人很多都是老人家，不少人有慢性疼痛問題，多數發生在背、肩、膝蓋、關節等。但有一名病人讓他印象深刻，該名長者長期以來雙臂無力，檢查發現是旋轉肌斷裂，卻從來沒有就醫。

「每次聽到有救護車的聲音，就會提心吊膽，不知道誰家又出事了？」江金花受訪時表示，在山上最怕遇到急重症，衛生室會協助後送，但從部落到衛生室也有好長一段距離，病人能不能撐得到，是保命的關鍵。

江金花統計，目前山上部落共有10餘人有蜂螫嚴重過敏問題，衛生室備有急救藥物。一次，一名病人被蜂螫後嚴重過敏，脖子嚴重發脹、呼吸受阻，且已尿失禁，眼前一片漆黑。她想幫病人打救命藥，但遍尋不到血管，「如果這針打不上。病人就會死」，她只好不斷祈禱，祈求上帝憐憫。

所幸後來找到病人血管、打完針，緊急送下山治療。山下醫院的醫師也驚嘆，如果山上衛生室沒有及時給救命針，病人肯定在送下山途中一命嗚呼。

江金花說，過去也曾有蛇毒血清資源缺乏，族人被毒蛇咬了，只能回家休息、等待死亡來臨。所幸現在蜂螫急救藥物、蛇毒血清資源還算齊備，每年發生意外高峰期也都會多備預防藥物，阻斷憾事發生。

每當談到後山醫療，江金花臉上就會浮上無奈的陰影。她說，山下的人常不理解山上人的困境，但山上、山下資源落差真的很大，在山上，族人連要做X光篩檢、乳房篩檢都不可得，因篩檢車輛龐大，要進到部落就是一大難題。

馬偕醫院承接尖石鄉山地離島地區醫療給付效益提升計畫（IDS）已18年，除提供常規醫療服務，部落急救種子訓練也是重要項目。課程包含心肺復甦術、自動體外電擊除顫器（AED）、野外檢傷急診、還包含垂降（繩索救援）、搬運等。

急救課程不只是嘉惠當地族人，因鎮西堡、司馬庫斯都是觀光勝地，且山陡路滑，不時也會傳出遊客受傷意外。司馬庫斯在2012年12月曾發生巴士墜落山谷的嚴重傷亡事件，導致13人殞命。

秀巒衛生室護理師李紫寧受訪時說，當時部落族人總動員，江金花也到場協助，幸好馬偕事前已提供很多緊急設備，且平常就有急救教學，族人們臨危不亂，有人負責下山谷垂降救人，利用大包巾、床單等，把傷者揹上來，還有人負責檢傷、利用隨手可得的樹枝、木頭當成護具，幫助固定傷肢。

每年自願到尖石後山進行急救種子訓練的教官鄭瑞毅及陳勝欽則說，尖石的陡坡很多，族人上山打獵很容易滑倒、跌倒，也可能掉到山谷，垂降的繩索救援很重要。族人們學習時也很會舉一反三，還說以後在山上獵到動物，就能用垂降送下山，不用再徒手搬運，也增加學習的興趣。

鄭瑞毅說，在偏鄉教學難免會有「小貓兩三隻」的狀況，有時因訓練時間搭不上年輕人回山上的時間，受訓種子可能都是年紀稍長的人。但是「老種子」家中也可能會有更老的長者，學會處理異物哽塞、心肺復甦及AED使用仍至關重要。