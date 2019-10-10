小扭傷大影響 骨科專家精準診斷挽救婦人左足

2019-10-10 13:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／高雄即時報導



一位中年婦人在走路時只是腳踝「翻船」，沒想到回家後腳卻越來越腫，趕緊赴「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，結果為骨科主任朱柏榮診斷出是骨折併關節脫臼，還加上極難診斷的附蹠關節韌帶斷裂，在精準診斷後，建議她接受手術治療，幸好隔天就可下床走路，避免出現影響行走功能的後遺症。

「活力得中山脊椎外科醫院」骨科主任朱柏榮指出，這位婦人來就醫時，經X光檢查發現，她的左足有多處蹠骨間關節脫臼，合併附蹠關節（Lisfranc joint）韌帶斷裂，左足第一至第三蹠骨粉碎性骨折。其中以附蹠關節韌帶斷裂而言，因為此部位的韌帶很薄，即使在X光影像下，仍需依賴醫師累積的經驗法則，否則很難察覺其出現斷裂。在處理治療上也很難重建，或進行修補。

朱柏榮主任進一步指出，附蹠關節韌帶卻對穩定足部，影響極大。如果沒有做好修補或重建，將會影響足部的穩定性，並會造成足部嚴重變形，將會影響足部的行走功能。以這位婦人為例，雖然在家發現足部腫脹就盡速就醫，但她來就醫時，足部還是已出現變形。