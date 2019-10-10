誰用到違法骨材？ 法律學者：醫院有義務告知使用者

2019-10-10 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／即時報導



仕成精密科技公司今年1至7月違法生產之七萬多件「喜維克骨釘骨板系統」流入市面，高達80家醫院疑似使用違法產品，近期曾於上述院所骨科開刀之病人是否用到違法產品，至今只能仰賴醫院誠實告知。交通大學科技法律研究所副教授陳鋕雄表示，在法律上，病人有權知道，醫院也有義務告知。

陳鋕雄表示，民眾有權知道自己所用的醫材是否合法，因民眾在手術前都簽過自費同意書，承諾負擔醫院植入醫材之勞務以及醫材本身之費用，雙方除了醫病關係也形成了醫療契約關係，受民事「契約法」保障。醫院的主要義務是善盡醫療水準以治療病人，若發現醫材有瑕疵，醫院也有附隨義務要主動告知病人。若病人確實被植入非預期的非法產品，就算很難證明身體因此受傷，但身體自主權受到侵害是確定的，仍亦有權向醫院及廠商求償。

陳誌雄說，在過去食安事件的判例中，許多當事人都無法證明身體受到損害，但法院認為當事人身體自主權已受到侵害、造成了精神上的恐懼，因此判決廠商應給予民眾精神上的損害賠償，也就是撫慰金。此外，若廠商故意欺瞞醫院，讓醫院以為產品合法無虞，就構成了詐欺的刑事責任，醫院可依據消保法向廠商求償。