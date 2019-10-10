連假出遊國道塞爆 下午四大地雷路段在這

2019-10-10 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



今天是國慶連假第1日，交通部高速公路局統計，凌晨0時至清晨5時平均總延車公里為9.6百萬車公里，為年平均平日3.6百萬車公里的2.7倍；截至中午12時，國道全線總延車公里為53.4百萬車公里，預估本日交通量為122百萬車公里，仍在預期流量範圍。

今天國1、國3及國5南向高乘載管制於中午12時結束。高公局預估，下午國1南向湖口至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3南向烏日至霧峰、國5南向南港系統至坪林等四大路段，可能出現車多壅塞情形，建議用路人透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用本局1968網站及App查詢最新國道路況。

西部國道路網上午6時出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3南向樹林至關西等；7時北部路段實施南向高乘載管制後，北部南向路段車多情形逐漸紓解；另國3北向7時起陸續發生數起交通事故，造成北向經由南港系統往宜蘭方向車流量減少。截至中午12時，主要為國1北向圓山至汐止、高架五股至汐止端路段有車多情形。

國5南向今天上午5時即湧入往宜蘭、花蓮車潮，導致南港系統至頭城路段於6時起車多壅塞，7時實施南向高乘載管制後，於國3南港系統雙向入口回堵車流已獲紓解；但截至12時，國5南向南港系統至頭城路段仍持續車多。