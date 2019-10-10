國道多處「紫爆」龜速 北宜開2小時還塞在雪隧

2019-10-10 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



今天是國慶連假第一天，國道一大早就湧入南下車流，多處呈現「紫爆」、「紅爆」，用路人塞在車陣中走走停停。截至中午為止，國五部分路段時速仍不到20公里，預計下午4時以後車流才會紓緩；國一多處時速也只有10至30幾公里，車潮只能龜速前進。

根據高公局統計資料，國一圓山—內湖、內湖—東湖、國五石碇—坪林行控、南港系統—石碇，時速剩下14至17公里。國一東湖—高假汐止端、國一高架下塔悠—堤頂、時速也不到30公里。國一彰化系統—彰化、彰化—埔鹽系統等處時速低於40公里。

有網友抱怨，早上10時左右在台北市府搭車要到宜蘭，過了2個小時還塞在雪隧裡。還有民眾說，彰化南下塞到烏日，短短10公里恐怕要開1小時車。

高公局表示，為避免國道壅塞，規畫4條長途及7條短途替代道路。針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中。短途部分，建議高速公路易壅塞地區民眾利用省縣道，不要上國道。