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eMOVING 再推新色入手價只要2.27萬元起

2019-10-10 11:18經濟日報 記者黃淑惠／台北即時報導

中華車一直是國內發展快充二輪的主要業者，eMOVING 電動車品牌車款也不斷推出，繼日前的eMOVING iE125挑戰普通重型電動機車性能外，針對熱銷的eMOVING Shine考量到女生車主多，推出多變活潑新車色『櫻花粉』。

eMOVING iE125以快充模式來力拚換電車款，中華車也一直肩負快充模式主流推動重責；不斷的針對車款推陳出新，

eMOVING Shine電動自行車上市以來以免牌、免照、免加油、免驗車及免燃料稅的五免特性，滿足公司公務車、菜籃族及校園年輕學生族群用車需求。

尤其iE125女性族群更占了35%，為滿足購車族群對於eMOVING Shine多變活潑的需求，特別推出新車色『櫻花粉』，與秋冬季節浪漫的氛圍相呼應。eMOVING Shine在新增『櫻花粉』新車色後，加上現有「精靈白」、「太妃金」、「天使藍」共4種車色，搶攻年輕女姓的騎乘商機。

eMOVING shine最低2.27萬元即可入手，同時因應推出櫻花粉新車色上市，eMOVING全品牌享限時汰舊換新擴大加碼，不限品牌、不限車齡的汽油機車、電動機車、電動自行車/輔助自行車車主換購eMOVING，即享有2000元現金折扣，加上各縣市政府補助(雲林縣最高為例)，入手eMOVING shine只要2.27萬元(車電分離方案)起。

中華車eMOVING Shine搶攻女姓市場推出櫻花粉。公司提供
中華車eMOVING Shine搶攻女姓市場推出櫻花粉。公司提供
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電動自行車櫻花品牌
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