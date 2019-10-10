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長照財源屢遭批不穩健 專家籲建立可長可久制度

2019-10-10 11:07聯合報 記者羅真／台北即時報導

我國高齡人口與失能照護需求逐漸增加，長照財源屢遭批不穩健。專家表示，長照2.0屬計畫性質，財源始終以因應計畫需求的角度思考，是時候設想台灣需要什麼樣的長照服務與相應的收支制度。長照保險制可能使財源較穩健，但須積極尋求社會共識，同時給予民眾補助時應設定更好的排富機制，以讓錢花在刀口上。

台北榮總高齡醫學中心陳亮恭表示，長照經費夠或不夠，評估關鍵在於政府計畫提供多大範圍、多少服務。因此與其談經費穩定與否，更應先設想我國需要、人民期待什麼樣的長照服務，並設計可長可久的收支制度，不再以計劃型的方式因應問題。

衛福部護理及健康照護前司長鄧素文表示，高齡人口持續增加、年長者也持續老化，長照需求將不斷翻倍成長，如果稅源沒有增加、賦稅者減少，長照基金早晚會用罄，即使動用公務預算也不足以確保財源足夠。因此相對而言，長照保險制會是較穩定的財源，不過這會增加民眾負擔，還需積極尋求社會共識。此外，給予民眾補助時應設定更好的排富機制，以讓錢花在刀口上。

鄧素文表示，金融保險業等產業有機會加入提供服務，但不少人擔心，會去買商業保險的人本身財務狀況較好，且未來照服員可能因為能在商保對象賺到的錢比較多而集中服務，使得較貧窮的民眾得不到服務，「如果其他產業加入能有助因應社會需求，政府應積極設想配套機制，而非限制他們加入」。

根據衛福部推估，我國的失能人口至115年將超過百萬，翌年長照基金將面臨收支不平衡...
根據衛福部推估，我國的失能人口至115年將超過百萬，翌年長照基金將面臨收支不平衡的危機。本報資料照片
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長照保險陳亮恭
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