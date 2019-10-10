藍皮普快將走入歷史？ 台鐵局曝光修復計畫

2019-10-10 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／即時報導



馳騁在南迴沿線的「藍皮普快列車」，乘載著舊時代的美好記憶。不過因為車廂老舊，搭乘率不高，不少人擔心待南迴鐵路電氣化完工後，便會走入歷史。

據了解，藍皮普快每天早上從枋寮出發，下午原車從台東返回，枋寮往返台東沿途經過12站，站站都停，每天僅有一班。

有鐵道迷說，在鄉間或城市裡穿梭的藍皮可說是台鐵帶給很多長輩們的鐵路印象，甚至可以說是台鐵的「起家厝」。他說，台灣鐵路在政府遷台後有很長一段時間，所有的鐵路車輛，沒有冷氣的觀光號、對號快車、普通車或是支線的柴油客車，幾乎都是藍底白線的。

該鐵道迷說，對比現在有空調的車輛，雖然藍皮普快行進時會有柴油車頭的排煙飄入，打開窗戶，就可以讓乘客和外頭的景象零距離接觸，是它的獨特魅力，希望台鐵有心要保存的話，如何翻新之餘，也要徹降低善電瓶發電機等故障率。

對於藍皮普快是否將走入歷史，台鐵局表示，藍皮客車又稱解憂列車，由屏東枋寮發車到台東沿途各站均有停靠，所經南迴沿線山海風光盡收眼底，美不勝收，由於鐵路電氣化明年將完工，藍皮車一直有保留呼聲並頗受歡迎，擬研議修復車廂，使其繼續行駛，拓展觀光價值，另為讓車廂展現復古並結合現有的安全行駛條件，將邀請鐵道文化學者及本局美學委員等相關專家共同研討。

據了解，計畫修復的設計圖已經設計完成，有多種版本，9月27日在台鐵美學設計諮詢審議小組委員會議上有針對該案初步討論，10月會再開會決定修復方向。

對此，台鐵局表示，計畫修復15輛，目前先修四輛取代南迴，預計明年可以完成，理想的話希望部分趕得及今年底。

新加入台鐵美學小組擔任委員的鐵道情報總編輯古庭維表示，40年來，藍皮普快就是走懷舊風，在保留列車的同時，要去思考如何在保持原貌之下，發揮其最大價值，「繼續吹電風扇，椅子也不用換」，他認為這些都是最大的特色。

古庭維說，普快未來可以朝活動列車的方向修改，像是推出紀念票卡或是紀念品，以觀光的角度來行銷，主打懷舊風，「不要侷限地點跟票價結構」。