旅遊最後一哩路 高鐵交通聯票拓14路線首推小琉球

2019-10-10 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／即時報導



原來搭高鐵也可以玩離島！台灣高鐵公司自2011年推出「交通聯票」，不再只有點和點的串連，透過與各式交通工具合作，完成「旅遊最後一哩路」。由於反應熱烈，從一開始的八條路線拓展成14條路線，其中以墾丁快線的銷售成績最佳。今年7月，高鐵更破天荒推出小琉球的交通聯票，這除了是高鐵第一次將觸角伸及到離島，同時也是首次與海運公司合作，不同於一開始僅與台灣好行合作。

至於「高鐵假期」因為自2010年7月推出以來，滿足旅客全面需求，銷售量逐年提升，尤其是受觀光局春遊補助影響，今年1到7月銷售人次較去年成長20％。交通聯票近三年來，每年也都有10％以上的年成長。

聯合晚報記者實際體驗高鐵假期套裝行程，以往去小琉球最害怕提著大包小包轉乘，甚至要提前一天至高雄或是屏東住宿，一般人既定印象裡的「舟車勞頓」，在這趟旅程中可以是「輕輕鬆鬆」。

當天記者搭乘7時31分搭乘南下列車，9時5分抵達高鐵左營站，9時29分由地接計程車隊接送至東港碼頭，車程約50分鐘，10時14分抵達後搭乘10時30分的船前往小琉球，航程約20到30分鐘，10時58分抵達小琉球，前前後後車程僅三個半小時，相當方便。抵達後民宿業者會協助送行李至住宿地點，旅客只要去牽機車，即可展開旅程。

台灣高鐵公司營業處旅遊事業部企劃副理曾詠鈞說，交通聯票的推出，滿足了自主性高的旅客，以這次夏季推出的小琉球來看，詢問度就高達三成，業績甚至要直逼墾丁，其中大多民眾選擇東琉線來做搭乘，除了左營站往返大鵬灣來回車票，還包含大鵬灣往返東港的車票，以及東港來回船票、小琉球三大風景區門票、環島公車都包含在內，在島上租機車也能折抵100元，另外高鐵標準車廂來回亦有七五折優惠。

曾詠鈞說，若更「懶」的話，還有高鐵假期可以選擇，連住宿、餐食都不用煩惱，行程由旅行社一手包辦。

泰富船運業務主任冀慶生說，近幾年旅行業跟觀光業不斷提升進步，航運業也要一起提升，如何讓旅客「有感」，成為是否選擇來小琉球的關鍵。