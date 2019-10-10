親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

宣示3大路線 蔡英文：拒一國兩制是台灣最大共識

NBA因姚明愛死中國 要與陸分手？數據比想像更殘酷

旅遊最後一哩路 高鐵交通聯票拓14路線首推小琉球

2019-10-10 10:35聯合報 記者曹悅華／即時報導

原來搭高鐵也可以玩離島！台灣高鐵公司自2011年推出「交通聯票」，不再只有點和點的串連，透過與各式交通工具合作，完成「旅遊最後一哩路」。由於反應熱烈，從一開始的八條路線拓展成14條路線，其中以墾丁快線的銷售成績最佳。今年7月，高鐵更破天荒推出小琉球的交通聯票，這除了是高鐵第一次將觸角伸及到離島，同時也是首次與海運公司合作，不同於一開始僅與台灣好行合作。

至於「高鐵假期」因為自2010年7月推出以來，滿足旅客全面需求，銷售量逐年提升，尤其是受觀光局春遊補助影響，今年1到7月銷售人次較去年成長20％。交通聯票近三年來，每年也都有10％以上的年成長。

聯合晚報記者實際體驗高鐵假期套裝行程，以往去小琉球最害怕提著大包小包轉乘，甚至要提前一天至高雄或是屏東住宿，一般人既定印象裡的「舟車勞頓」，在這趟旅程中可以是「輕輕鬆鬆」。

當天記者搭乘7時31分搭乘南下列車，9時5分抵達高鐵左營站，9時29分由地接計程車隊接送至東港碼頭，車程約50分鐘，10時14分抵達後搭乘10時30分的船前往小琉球，航程約20到30分鐘，10時58分抵達小琉球，前前後後車程僅三個半小時，相當方便。抵達後民宿業者會協助送行李至住宿地點，旅客只要去牽機車，即可展開旅程。

台灣高鐵公司營業處旅遊事業部企劃副理曾詠鈞說，交通聯票的推出，滿足了自主性高的旅客，以這次夏季推出的小琉球來看，詢問度就高達三成，業績甚至要直逼墾丁，其中大多民眾選擇東琉線來做搭乘，除了左營站往返大鵬灣來回車票，還包含大鵬灣往返東港的車票，以及東港來回船票、小琉球三大風景區門票、環島公車都包含在內，在島上租機車也能折抵100元，另外高鐵標準車廂來回亦有七五折優惠。

曾詠鈞說，若更「懶」的話，還有高鐵假期可以選擇，連住宿、餐食都不用煩惱，行程由旅行社一手包辦。

泰富船運業務主任冀慶生說，近幾年旅行業跟觀光業不斷提升進步，航運業也要一起提升，如何讓旅客「有感」，成為是否選擇來小琉球的關鍵。

冀慶生說，7月8日開始與高鐵合作以來，提升北部民眾去小琉球的方便性，交通聯票的串聯非常有幫助，旺季最高一天載過5000人，今年1月開始到目前的運量已經突破70萬人次，相較去年同期增加4萬名旅客，後勢繼續看漲。

小琉球四季氣候宜人，皆適合前往觀光。記者曹悅華／攝影
小琉球四季氣候宜人，皆適合前往觀光。記者曹悅華／攝影
分享
目前台灣高鐵公司「交通聯票」共計14條路線。圖／台灣高鐵公司提供
目前台灣高鐵公司「交通聯票」共計14條路線。圖／台灣高鐵公司提供
分享
目前抵達小琉球唯一的方式就是坐船。記者曹悅華／攝影
目前抵達小琉球唯一的方式就是坐船。記者曹悅華／攝影
分享
泰富船運座位舒適寬敞。記者曹悅華／攝影
泰富船運座位舒適寬敞。記者曹悅華／攝影
分享

小琉球
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

不斷更新／國慶連假首日 國道塞翻紫爆國5嚴重回堵

2019-10-10 11:30

國5塞爆交通部疏運措施沒用？ 專家直指關鍵

2019-10-10 10:06

周末去日本玩的你必看！ 一張圖說明哈吉貝颱風危險區

2019-10-10 09:47

國慶連假天氣佳這些地方偶有雨 周二起北、東轉濕涼

2019-10-10 09:10

長照財源屢遭批不穩健 專家籲建立可長可久制度

2019-10-10 11:07

衛福部版長照基金推估報告出爐 預計116年收支不平衡

2019-10-10 10:14

違法自費骨材流向成謎 立委批衛福部無登錄追溯制

2019-10-10 11:54

中華郵政參與社會宅 首階段郵局空間提供百餘戶

2019-10-10 11:37

藍皮普快將走入歷史？ 台鐵局曝光修復計畫

2019-10-10 10:47

影／「南方海面的伊甸園」 小琉球四季都好玩

2019-10-10 10:34

國慶連假首日 國道五大塞車

2019-10-10 10:26

3種傳染病境外威脅大 疾管署提醒出國要注意

2019-10-10 10:20

只行駛在南迴的藍皮火車 普快究竟有什麼魅力

2019-10-10 09:38

國慶連假首日超塞 國道三路段「紫爆」

2019-10-10 09:25

國慶連假首日 國道一早北部南下路段大塞車

2019-10-10 09:22

國慶連假首日 蘇花改南下壅塞

2019-10-10 08:33

各地多雲到晴 日夜溫差大

2019-10-10 08:33

國慶假雙鐵搶手 台鐵中長途皆完售、高鐵這天最滿

2019-10-10 08:25

一張圖看哈吉貝颱風有多強 鄭明典：貨真價實的強颱

2019-10-10 07:48

國慶連假秋高氣爽 吳德榮：哈吉貝颱風周末影響日本

2019-10-10 07:25

連假出遊好天氣 日夜溫差大

2019-10-10 00:37

排除癌症 國人平均多活近4歲

2019-10-10 00:35

違法骨釘骨板流入81醫院 台大、三總：食藥署未揭露問題批號

2019-10-10 00:31

台大雲林分院 與診所資訊共享

2019-10-10 00:10

健康你我他╱上山住兩晚 徜徉山林裡

2019-10-10 00:08

美動物實驗：電子煙煙霧 會致癌

2019-10-10 00:05

旅遊注意防疫 別帶傳染病回國

2019-10-10 00:04

長輩負面情緒 疑患「孤獨症候群」

2019-10-10 00:00

膝蓋痛不一定要換關節 高位脛骨截骨手術「保膝」

2019-10-09 23:58

產後喝生化湯 醫：並非喝愈多愈好

2019-10-09 23:57

雙十連假 高、屏、台東旅宿一房難求

2019-10-09 23:50

塞啊！國道又變大停車場 北宜高南港到頭城紅通通

2019-10-09 23:24

明起四天連假天氣晴 但出遊要注意這兩件事

2019-10-09 21:09

國道車潮多處「紫爆」 連假首日避開5地雷路段

2019-10-09 20:46

國慶4天連假好天氣 赴日旅遊留意颱風

2019-10-09 20:42

非法骨釘批號為何不公布給院所？食藥署這樣說

2019-10-09 20:40

廠商強調未出貨不法醫材 台大、三總對列名違法名單感錯愕

2019-10-09 19:42

國人第七大死因肺阻塞 從未吸菸也可能罹病

2019-10-09 18:59

願景／用公益圓創業夢 慈濟青年創新推動計畫起跑

2019-10-09 18:56
看更多

熱門文章

只有台灣人獨享！台北101觀景台推101元史上新低票價

2019-10-09 14:34

懶人包／雙十連假「4大超商限時優惠」快儲存

2019-10-09 16:30

一張圖看哈吉貝颱風有多強 鄭明典：貨真價實的強颱

2019-10-10 07:48

娶越南女生網路論戰 他現身說法「過的超幸福」

2019-10-09 21:20

掏耳朵掏到細菌侵腦 醫：別再天天挖耳了

2019-10-09 15:33

不斷更新／國慶連假首日 國道塞翻紫爆國5嚴重回堵

2019-10-10 11:30

國道車潮多處「紫爆」 連假首日避開5地雷路段

2019-10-09 20:46

厚切生魚片、海膽、干貝...超肥滿人氣壽司在永和頂溪站 與餓的距離很近！

2019-10-09 19:17

81家醫院疑用違法骨釘骨板 台大三總上榜

2019-10-09 18:16

看護偷懶下藥文夏？ 專家提醒嗜睡12小時就得察覺有異

2019-10-09 15:08

台北101觀景台史上最殺票價101元 上樓看風景現省499元

2019-10-09 17:24

12強應援外套「台灣大王」搶先穿！球迷揪「怒買一波」

2019-10-09 15:49

交通部公布全台39座列管橋梁 7座限制重量、8座封橋

2019-10-09 13:52

塞啊！國道又變大停車場 北宜高南港到頭城紅通通

2019-10-09 23:24

明起四天連假天氣晴 但出遊要注意這兩件事

2019-10-09 21:09

三天兩次事故！她諷桃園機場不拿冠軍也難

2019-10-09 16:00

北美機票萬元有找！加拿大航空線上旅展優惠開賣

2019-10-09 16:48

每日星座運勢／巨蟹生活的節奏穩定　事業勇於嘗試

2019-10-10 00:00

只行駛在南迴的藍皮火車 普快究竟有什麼魅力

2019-10-10 09:38

男子嘴唇腫脹以為是荔枝椿象害的 就醫竟是唇癌四期

2019-10-09 13:01

國5塞爆交通部疏運措施沒用？ 專家直指關鍵

2019-10-10 10:06

周末去日本玩的你必看！ 一張圖說明哈吉貝颱風危險區

2019-10-10 09:47

杯裡彩虹裝滿兒時回憶！台南三色布丁豆花加湯圓超欠吃

2019-10-09 16:10

精神用藥害「奶奶」變大賠上千億 食藥署：仿單有加註

2019-10-09 15:44

國慶連假秋高氣爽 吳德榮：哈吉貝颱風周末影響日本

2019-10-10 07:25

廠商強調未出貨不法醫材 台大、三總對列名違法名單感錯愕

2019-10-09 19:42

無印良品「秋色穿搭3大守則」雙十連假會員里程10倍

2019-10-09 14:59

張鈞甯這腹肌很可以 最愛b-monster鏟一千卡操肌

2019-10-09 19:35

拜託！別讓孩子成為麻木、冷漠的人 這4種否定用語別再用了

2019-10-09 12:39

「你是忘記了，還是害怕想起來？」12星座害怕想起來的事情是？

2019-10-09 16:11

快搶！澎湖玩3天只要1,500元 補助最給力，現賺3千元

2019-10-09 17:54

國人第七大死因肺阻塞 從未吸菸也可能罹病

2019-10-09 18:59

身分證號1、0可領百元折價券！特力屋周年慶雙十開跑

2019-10-09 16:57

81家醫院疑用違法骨釘骨板 台大三總上榜

2019-10-09 18:07

國慶連假首日超塞 國道三路段「紫爆」

2019-10-10 09:25

美專家說明 加熱式菸品與電子煙不同

2019-10-09 14:22

非法骨釘批號為何不公布給院所？食藥署這樣說

2019-10-09 20:40

【思念之情】陳品／告別阿如

2019-10-10 06:00

十三行考古博物館 連假夜門大開免費入館

2019-10-09 12:07

日本法式吐司Ivorish中和環球快閃 國慶連假4天祭出買一送一券

2019-10-09 18:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top