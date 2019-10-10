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衛福部版長照基金推估報告出爐 預計116年收支不平衡

2019-10-10 10:14聯合報 記者羅真／即時報導

立委王育敏上周援引立法院預算中心預估資料表示，長照服務發展基金將於民國112年破產，衛福部第一時間回應無虞，同時回頭估算衛福部版的收支推估報告，這份報告昨夜出爐。根據衛福部推估，我國的失能人口至115年將超過百萬，翌年長照基金將面臨收支不平衡的危機。

衛福部常務次長薛瑞元表示，若依照預算法循程序撥公務預算挹注，就不會面臨收支不平衡與破產危機。至於外界討論的長照保險制則要再考量，若純粹採用保險制、沒有公務預算挹注，同樣會面臨入不敷出的情形。

我國長照服務發展基金來源包括遺產稅及贈與稅稅率由單一稅率10%調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅由每千支徵收590元調升至1590元所增加的收入、政府預算撥充與菸品健康福利捐等。另外，房地合一課徵所得稅收入扣除中央統籌分配的餘額，可由行政院分配用於長照服務支出。

衛福部版長照基金推估報告指出，根據財政部與國健署資料，108年至112年，遺產稅及贈與稅每年可挹注長照基金約63億元，菸稅每年可挹注長照基金約233億元，房地合一稅明年至112年每年可挹注長照基金約29億元，菸捐明年起至112年每年可挹注長照基金的經費約0.24億元。以上所有項目加總，長照收入規模每年預計約為325億元。

衛福部根據今年1至9月實際收入預估全年收入為379.67億元，並假設明年起至115年收入均與今年相同，據此推算長照基金收支。結果顯示，因著我國的失能人口至115年將超過百萬，長照基金支出將由今年度約342.53億元攀升至115年的469.42億元，翌年就面臨收支不平衡。

衛福部表示，過去考量我國目前須提升長照服務量能，為使財源調整保有彈性空間，長照2.0以指定稅收作為財源。不過，由於失能人口與支出預算持續增加，可能導致長照基金收支不平衡，未來可將其他可能的財務方案納入考量，並盼公務預算挹注。

根據衛福部推估，我國的失能人口至115年將超過百萬，翌年長照基金將面臨收支不平衡...
根據衛福部推估，我國的失能人口至115年將超過百萬，翌年長照基金將面臨收支不平衡的危機。本報資料照片
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