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國5塞爆交通部疏運措施沒用？ 專家直指關鍵

2019-10-10 10:06聯合報 記者曹悅華／即時報導

國慶連假首日，返鄉出遊需求，加上連假四天預期天氣晴朗，下周二北部、東半部受到東北風影響才會轉濕涼，因此國道各路段一早南向就塞翻「紫爆」，尤其國道5號嚴重回堵。

高速公路局預估今天國道總延車公里為122百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日的1.6倍。

相關疏導措施包括上午7到12時實施國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）、國3木柵至香山及國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0到5時暫停收費、開放路肩等。

今天上午6時起，各國道都出現南向壅塞車潮，多路段更是紫爆。國5南向更是回堵嚴重。上午9時國3(汐止)往國5南入回堵4.5公里、國3(木柵)往國5南入回堵16公里、石碇(106乙)南入回堵3.5公里。國5南下旅行時間：國5主線至頭城約63分，替代路徑：新店(青潭)經台9至坪林約49分、新店(青潭)經台9至頭城約118分。

至於國5南港-頭城南向塞車，時速低於40公里，尤其石碇-坪林行控南向時速低於18公里。

針對外界認為國5比預期塞，警察大學交通系副教授李克聰表示，第一點代表相關疏導跟管理策略有檢討空間，可能在預測交通量分布，給用路人參考的資訊沒有那麼的準確，讓用路人判斷失準，資訊的預測跟提供要加強。

李克聰說，某程度來說民眾需要被恐嚇，交通部在疏運上用語更明確，除了說明連假疏導措施外，更要加強「何時會紫暴」、「要塞多久」、「錯的時間上路會多不方便」等用語。

他說，政府不想用非常嚴重用語，可是對用路人來講，要有非常明確資訊才能做有效參考，模糊、中立、軟性的作用不強，唯有讓用路人了解了解塞車代價才能有效杜絕車潮。

另外，李克聰說，這樣的資訊要更早提供，至少要三天前，讓民眾可以提前規畫。若交通部已經提早提供，效果卻有限，就要去對「民眾不注意看」原因探討，有可能是根本不在意，或是不願相信政府，也有可能是通訊管道不明確，交通部可考慮跟電信公司合作發簡訊，讓民眾接收交通資訊 ，而不是只有「主動去看」一個管道。

至於第二點，李克聰說，因為國慶連假天氣好，所以會有出遊的需求，怎麼樣讓交通減量是未來一定要做到的，像國5有到宜蘭，雖然交通部一再倡導大眾運輸優先，開車還是比預期多，大眾運輸的接駁，台北端、宜蘭端更人性化，讓大家減少開車，讓車潮減量。

針對一早國5車潮，高公局表示，上午國5壅塞狀況，跟以往四天連假相比屬於正常，因為上午7時要實施高乘載，所以用路人都會提早上路，以至於上午5時國5南下車潮湧現，6點有車多狀況。

高公局說，因為國1內湖至頭份有實施高乘載，建議車上若不到三人，可以選擇中午或下午上路，雖然仍有堵塞，但不至於到太久。

高公局說，今天主要是南下車潮，尤其早上最多，國5的車潮會一直持續，預計下午5時到6時南下車潮才會獲得紓解。

國慶連假國道5號實施高乘載管制。 本報資料照片
國慶連假國道5號實施高乘載管制。 本報資料照片
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