周末去日本玩的你必看！ 一張圖說明哈吉貝颱風危險區

2019-10-10 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／即時報導



強烈颱風哈吉貝將影響日本，天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，各國系集預報顯示10月12日是最嚴重的時間，颱風直接侵襲，最危險的區域大致在他在圖中標示的紅線範圍內。

他說，從哈吉貝的衛星估計風場和降雨可以看到，颱風中心的南側是強風強雨區，在日旅遊的朋友要隨時留意哈吉貝的最新動態。