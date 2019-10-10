親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不斷更新／國慶連假首日 國道塞翻紫爆國5嚴重回堵

4台灣留學生美國租車出遊 大峽谷附近車禍2人傷勢嚴重

國慶假雙鐵搶手 台鐵中長途皆完售、高鐵這天最滿

2019-10-10 08:25聯合報 記者曹悅華／即時報導

國慶四天連假，雙鐵訂位搶手。台鐵局表示，該假期共加開211班次，中、長途車票皆完售，而高鐵在加開182班次中，收假日購票最為踴躍。

台灣高鐵公司曾表示，國慶疏運期間，六天共加開180班次列車，總計有1032班次列車提供旅運服務。加上昨天和今天各加開一班全自由座南下列車，共加開182班次列車。

高鐵官網資料顯示，至昨晚8時59分訂票狀況，國慶連假首日，南下列車上午6時開始皆為熱銷班次，晚上6時過後座位才比較空，北上列車則從下午1時以後一直到末班車都還有位子；至於連假次日，南下列車從上午6時到10時，屬於熱銷車次，其餘時間都還有票，北上則是全天有座位；連假第三天，南下列車全天有座位，北上列車中午過後幾乎全客滿；至於收假日，南下列車下午2時過後搭車人潮變多，不過仍有零星座位；北上則是從一早就開始呈現客滿到末班車。

台灣高鐵公司說，未能購得熱銷車次車票之旅客，可多加利用其他時段班次對號座，或於當日購票搭乘每班次三到五節自由座。

至於台鐵購票情形，台鐵局表示該連假共加開211班次，不過因為連假四天天氣佳，加上返鄉人潮眾多，四天中長途票皆完售，僅剩短途還有零星座位，民眾若想搭乘尖峰時段，可嘗試點選，也許會有旅客退票，亦可利用新自強號站票服務，每班次每日120張，僅限當場購買。

至於想欣賞國慶煙火的民眾，台鐵局說有六班列車能在車上直接看到，包含南下373次、135次、3247次，以及北上3034次、3272次、326次。

台鐵局說，今天晚間9時至零時散場時段，台鐵亦加開自強號及區間快車合計四列次，另3296次區間車延長行駛至台南站，328次、332次自強號增停九曲堂站，可多加利用。

台鐵局說，國慶四天連假中、長途票皆完售。本報資料照片
台鐵局說，國慶四天連假中、長途票皆完售。本報資料照片
分享

連假台鐵高鐵國慶
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

國慶連假秋高氣爽 吳德榮：哈吉貝颱風周末影響日本

2019-10-10 07:25

不斷更新／國慶連假首日 國道塞翻紫爆國5嚴重回堵

2019-10-10 07:13

國道車潮多處「紫爆」 連假首日避開5地雷路段

2019-10-09 20:46

一張圖看哈吉貝颱風有多強 鄭明典：貨真價實的強颱

2019-10-10 07:48

旅遊注意防疫 別帶傳染病回國

2019-10-10 00:04

美動物實驗：電子煙煙霧 會致癌

2019-10-10 00:05

違法骨釘骨板流入81醫院 台大、三總：食藥署未揭露問題批號

2019-10-10 00:31

塞啊！國道又變大停車場 北宜高南港到頭城紅通通

2019-10-09 23:24

國慶連假首日 蘇花改南下壅塞

2019-10-10 08:33

各地多雲到晴 日夜溫差大

2019-10-10 08:33

連假出遊好天氣 日夜溫差大

2019-10-10 00:37

排除癌症 國人平均多活近4歲

2019-10-10 00:35

台大雲林分院 與診所資訊共享

2019-10-10 00:10

健康你我他╱上山住兩晚 徜徉山林裡

2019-10-10 00:08

長輩負面情緒 疑患「孤獨症候群」

2019-10-10 00:00

膝蓋痛不一定要換關節 高位脛骨截骨手術「保膝」

2019-10-09 23:58

產後喝生化湯 醫：並非喝愈多愈好

2019-10-09 23:57

雙十連假 高、屏、台東旅宿一房難求

2019-10-09 23:50

明起四天連假天氣晴 但出遊要注意這兩件事

2019-10-09 21:09

國慶4天連假好天氣 赴日旅遊留意颱風

2019-10-09 20:42

非法骨釘批號為何不公布給院所？食藥署這樣說

2019-10-09 20:40

廠商強調未出貨不法醫材 台大、三總對列名違法名單感錯愕

2019-10-09 19:42

國人第七大死因肺阻塞 從未吸菸也可能罹病

2019-10-09 18:59

願景／用公益圓創業夢 慈濟青年創新推動計畫起跑

2019-10-09 18:56

81家醫院疑用違法骨釘骨板 台大三總上榜

2019-10-09 18:16

快搶！澎湖玩3天只要1,500元 補助最給力，現賺3千元

2019-10-09 17:54

電子支付可繳學費？ 悠遊卡公司：上線後積極推動

2019-10-09 17:14

美研究證實 電子菸導致肺癌、膀胱癌

2019-10-09 17:04

重啟核四公投今送連署書 環團批：假資訊綁架人民

2019-10-09 17:03

長輩視力大退別輕忽 小心老年黃斑部濕性病變找上門

2019-10-09 16:45

為變性慾者施行手術 基督徒醫師：解決病人痛苦是天職

2019-10-09 16:33

故宮南院衝百萬遊客 國慶連假免費入場泰國時尚服裝秀

2019-10-09 16:00

三天兩次事故！她諷桃園機場不拿冠軍也難

2019-10-09 16:00

與家長面對面！《我有我的霸免權》計畫從關心做起

2019-10-09 15:50

精神用藥害「奶奶」變大賠上千億 食藥署：仿單有加註

2019-10-09 15:44

一週內2航班機身遭擦撞 桃勤：疑操作人員分心

2019-10-09 15:42

【黃色笑話】「開心」

2019-10-09 15:36

掏耳朵掏到細菌侵腦 醫：別再天天挖耳了

2019-10-09 15:33

看護偷懶下藥文夏？ 專家提醒嗜睡12小時就得察覺有異

2019-10-09 15:08
看更多

熱門文章

獨／高雄人的回憶掰掰！16年「屋頂棕櫚餐廳」要熄燈了

2019-10-09 11:09

容易被劈腿的星座TOP5！第一名很快墜入愛河

2019-10-09 08:55

只有台灣人獨享！台北101觀景台推101元史上新低票價

2019-10-09 14:34

懶人包／雙十連假「4大超商限時優惠」快儲存

2019-10-09 16:30

娶越南女生網路論戰 他現身說法「過的超幸福」

2019-10-09 21:20

掏耳朵掏到細菌侵腦 醫：別再天天挖耳了

2019-10-09 15:33

國道車潮多處「紫爆」 連假首日避開5地雷路段

2019-10-09 20:46

81家醫院疑用違法骨釘骨板 台大三總上榜

2019-10-09 18:16

厚切生魚片、海膽、干貝...超肥滿人氣壽司在永和頂溪站 與餓的距離很近！

2019-10-09 19:17

國慶訂票太滿！高鐵今明各加開一班全自由座南下列車

2019-10-09 09:33

看護偷懶下藥文夏？ 專家提醒嗜睡12小時就得察覺有異

2019-10-09 15:08

不斷更新／國慶連假首日 國道塞翻紫爆國5嚴重回堵

2019-10-10 07:13

交通部公布全台39座列管橋梁 7座限制重量、8座封橋

2019-10-09 13:52

12強應援外套「台灣大王」搶先穿！球迷揪「怒買一波」

2019-10-09 15:49

台北101觀景台史上最殺票價101元 上樓看風景現省499元

2019-10-09 17:24

塞啊！國道又變大停車場 北宜高南港到頭城紅通通

2019-10-09 23:24

明起四天連假天氣晴 但出遊要注意這兩件事

2019-10-09 21:09

三天兩次事故！她諷桃園機場不拿冠軍也難

2019-10-09 16:00

「綠鬣蜥」東部大量現蹤 恐影響在地生態

2019-10-09 10:28

北美機票萬元有找！加拿大航空線上旅展優惠開賣

2019-10-09 16:48

顧孫遭冷落、談政治立場相左 阿嬤罹患孤獨症候群

2019-10-09 10:53

一張圖看哈吉貝颱風有多強 鄭明典：貨真價實的強颱

2019-10-10 07:48

男子嘴唇腫脹以為是荔枝椿象害的 就醫竟是唇癌四期

2019-10-09 13:01

別撲空！大葉高島屋10月9日停業一天 因停電全館檢修

2019-10-09 09:18

北宜旅行更方便 大都會、首都客運國慶推優惠

2019-10-09 10:50

廠商強調未出貨不法醫材 台大、三總對列名違法名單感錯愕

2019-10-09 19:42

每日星座運勢／巨蟹生活的節奏穩定　事業勇於嘗試

2019-10-10 00:00

精神用藥害「奶奶」變大賠上千億 食藥署：仿單有加註

2019-10-09 15:44

杯裡彩虹裝滿兒時回憶！台南三色布丁豆花加湯圓超欠吃

2019-10-09 16:10

「你是忘記了，還是害怕想起來？」12星座害怕想起來的事情是？

2019-10-09 16:11

拜託！別讓孩子成為麻木、冷漠的人 這4種否定用語別再用了

2019-10-09 12:39

無印良品「秋色穿搭3大守則」雙十連假會員里程10倍

2019-10-09 14:59

國人第七大死因肺阻塞 從未吸菸也可能罹病

2019-10-09 18:59

快搶！澎湖玩3天只要1,500元 補助最給力，現賺3千元

2019-10-09 17:54

身分證號1、0可領百元折價券！特力屋周年慶雙十開跑

2019-10-09 16:57

81家醫院疑用違法骨釘骨板 台大三總上榜

2019-10-09 18:07

身體灼熱、陰道乾澀 泌尿道症候群成熟齡女困擾

2019-10-09 11:36

國慶連假秋高氣爽 吳德榮：哈吉貝颱風周末影響日本

2019-10-10 07:25

影／兩頭野生棕熊 為爭奪「王座」大打出手

2019-10-09 08:49

國道明下午上路可避開塞車 樂園入園免費也要防塞車潮

2019-10-09 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top