國慶假雙鐵搶手 台鐵中長途皆完售、高鐵這天最滿

2019-10-10 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／即時報導



國慶四天連假，雙鐵訂位搶手。台鐵局表示，該假期共加開211班次，中、長途車票皆完售，而高鐵在加開182班次中，收假日購票最為踴躍。

台灣高鐵公司曾表示，國慶疏運期間，六天共加開180班次列車，總計有1032班次列車提供旅運服務。加上昨天和今天各加開一班全自由座南下列車，共加開182班次列車。

高鐵官網資料顯示，至昨晚8時59分訂票狀況，國慶連假首日，南下列車上午6時開始皆為熱銷班次，晚上6時過後座位才比較空，北上列車則從下午1時以後一直到末班車都還有位子；至於連假次日，南下列車從上午6時到10時，屬於熱銷車次，其餘時間都還有票，北上則是全天有座位；連假第三天，南下列車全天有座位，北上列車中午過後幾乎全客滿；至於收假日，南下列車下午2時過後搭車人潮變多，不過仍有零星座位；北上則是從一早就開始呈現客滿到末班車。

台灣高鐵公司說，未能購得熱銷車次車票之旅客，可多加利用其他時段班次對號座，或於當日購票搭乘每班次三到五節自由座。

至於台鐵購票情形，台鐵局表示該連假共加開211班次，不過因為連假四天天氣佳，加上返鄉人潮眾多，四天中長途票皆完售，僅剩短途還有零星座位，民眾若想搭乘尖峰時段，可嘗試點選，也許會有旅客退票，亦可利用新自強號站票服務，每班次每日120張，僅限當場購買。

至於想欣賞國慶煙火的民眾，台鐵局說有六班列車能在車上直接看到，包含南下373次、135次、3247次，以及北上3034次、3272次、326次。