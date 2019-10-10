國慶連假秋高氣爽 吳德榮：哈吉貝颱風周末影響日本
今天國慶連假首日，天氣晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，國慶連假四天各地秋高氣爽、晴朗穩定，白天微熱早晚涼、紫外線強的天氣，午後中南部山區有零星降雨的機率；適合戶外活動，但要多補充水分、注意防曬。北部21至33度、中部22至34度、南部23至34度、東部21至33度。
吳德榮表示，下周一至周三大陸冷空氣逐漸影響到北台灣，冷空氣雖不強，仍會為北台灣帶來明顯轉變。北部、東北部轉陰涼、有局部短暫雨；花東雲量略增、氣溫略降，有零星降雨的機率；中南部地區仍為晴時多雲、氣溫微幅下降，午後山區亦有零星降雨的機率。
他說，哈吉貝颱風沿太平洋高壓邊緣，在日本南方海面迴轉；再逐漸進入西風帶，轉向東北加速；強度將逐漸減弱。12、13日將以中颱之姿，暴風圈掃過日本關東。若有日本行程，仍應注意其動態。
吳德榮表示，哈吉貝颱風即使曾有爆發性增強的過程；美、日及中央氣象局各颱風作業中心，亦皆曾預測哈吉貝會很快速的、創今年最強記錄。而實際上卻在快速增強至近中心平均風速53米/秒後，即無法再增強，僅平了蝴蝶及利奇馬颱風的記錄；而目前也已過了原預報創記錄的時間點。可見強度預報比路徑預報在科學上是有更多的困難、更大的不確定性，需要投注更多的研究。
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