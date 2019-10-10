國慶連假秋高氣爽 吳德榮：哈吉貝颱風周末影響日本

2019-10-10 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／即時報導



今天國慶連假首日，天氣晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，國慶連假四天各地秋高氣爽、晴朗穩定，白天微熱早晚涼、紫外線強的天氣，午後中南部山區有零星降雨的機率；適合戶外活動，但要多補充水分、注意防曬。北部21至33度、中部22至34度、南部23至34度、東部21至33度。

吳德榮表示，下周一至周三大陸冷空氣逐漸影響到北台灣，冷空氣雖不強，仍會為北台灣帶來明顯轉變。北部、東北部轉陰涼、有局部短暫雨；花東雲量略增、氣溫略降，有零星降雨的機率；中南部地區仍為晴時多雲、氣溫微幅下降，午後山區亦有零星降雨的機率。

他說，哈吉貝颱風沿太平洋高壓邊緣，在日本南方海面迴轉；再逐漸進入西風帶，轉向東北加速；強度將逐漸減弱。12、13日將以中颱之姿，暴風圈掃過日本關東。若有日本行程，仍應注意其動態。