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不斷更新／國慶連假首日 國道塞翻紫爆國5嚴重回堵

2019-10-10 07:13聯合報 記者曹悅華／即時報導

今天國慶連假首日，天氣晴朗，上午6時，各國道都出現南向壅塞車潮，多路段更是紫爆。國5南下更是回堵嚴重，國3(汐止)往國5南入回堵4公里、國3(木柵)往國5南入回堵11公里、石碇(106乙)南入回堵5公里。

國5南向南港系統-石碇上午7時的時速只有19公里，石碇-坪林行控時速低於21公里。國3木柵-安坑壅塞，時速低於29公里。國1楊梅-新竹時速低於32公里。

高速公路局說，預估今天國道總延車公里為122百萬車公里(為平日87百萬車公里的1.4倍)，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日的1.6倍，相關疏導措施包括：7-12時實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)、國3木柵至香山及國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩等。

預判上午壅塞路段，出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段，建議南向用路人盡量下午時段出發，節省寶貴時間。

假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾盡量利用省縣道，不要上國道。

民眾可多加利用公共運輸，如要自行開車上路可透過高速公路1968App 查詢即時路況，事先蒐集好各項國道資訊，妥為安排行程，遵循疏導措施與配合分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

各國道都出現南向壅塞車潮。記者楊德宜／攝影
各國道都出現南向壅塞車潮。記者楊德宜／攝影
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各國道都出現南向壅塞車潮，多路段更是紫爆。圖／取自高公局網站
各國道都出現南向壅塞車潮，多路段更是紫爆。圖／取自高公局網站
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國道高速公路新竹
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