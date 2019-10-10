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違法骨釘骨板流入81醫院 台大、三總：食藥署未揭露問題批號

2019-10-10 00:31聯合報 記者楊雅棠邱宜君陳婕翎陳雨鑫／台北報導

「喜維克骨釘骨板系統」違法骨釘、骨板流入市面。圖／食藥署提供
「喜維克骨釘骨板系統」違法骨釘、骨板流入市面。圖／食藥署提供
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回收逾7.5萬支骨釘、骨板

「喜維克骨釘骨板系統」違法骨釘、骨板流入市面，衛福部食藥署昨天公布違法醫材流向與名單，共八十一家醫院疑似使用違法產品，包括台大醫院、三軍總醫院、北醫附設醫院等；共計回收七萬五千二百九十九支骨釘、骨板，但部分數量尚待釐清，食藥署將要求業者說明。

對於被列入使用違法醫材名單，台大、三總等醫院皆表示錯愕。三總表示，事件爆發後，食藥署並未向醫院公布違法醫材批號，想要調查也無從下手。台大也表示，為求慎重，總務室及開刀房曾自行核對進貨時間，但食藥署未提供問題產品批號，無法比對。北醫附醫表示，已配合回收作業，院內也無庫存，後續將進一步了解醫材使用狀況。

根據廠商發給台大的文件顯示，廠商強調違法產品皆未出貨給台大。台大院方表示，接獲消息，立即與廠商確認，廠商口頭及正式來函皆通知，回收批號未流入台大醫院，且事件爆發後，衛生局到現場稽查，也查無庫存。如今被質疑使用違法醫材，院內人士不滿，認為食藥署若已掌握問題產品批號，應盡速提供。

食藥署：批號清單已給媒體

對此，食藥署品質監督管理組科長李思鈺表示，問題產品批號清單已公布給媒體，所以未公告在食藥署網站，也未提供醫療院所。由於業者向醫院保證安全無虞的產品，與回報給食藥署的資料對不上，所以公布流向，請醫療院所確認是否使用違法醫材，並追蹤病人情況。

食藥署品質監督管理組副組長遲蘭慧表示，昨天接獲廠商報告，由高雄市衛生局協助清點，但回收報告清冊的骨釘、骨板數量，與實際回收數量不符，其中更含有未要求回收的批號產品，產品流向也不清楚，對業者報告存疑，將要求業者說明。

食藥署八月稽查發現，艾斯博公司委託仕成精密科技公司製作喜維克骨釘骨板系統，但仕成精密科技在未取得GMP認證前就生產、販售。陽明大學藥物科學院院長康照洲昨天表示，廠商偷製造、偷賣是刻意規避法規的犯罪行為，建議政府請檢調介入，釐清是否刻意詐欺，加重裁罰。

身障盟批：未公開就是失職

身心障礙聯盟秘書長滕西華則表示，理論上，一旦市面出現問題醫材或藥材，食藥署應發文給廠商、醫院，詳細告知問題批號等相關資料，也必須將批號公開在網路上，提供民眾查閱，「沒做到就是失職。」

食藥署台大醫院醫材北醫
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