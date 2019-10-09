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朱立倫：國慶升旗 慶祝雙十到底在紀念什麼？

國道塞滿車潮已多處「紫爆」 明避開這五處地雷路段

2019-10-09 20:46聯合報 記者吳姿賢／台北即時報導

明天是國慶四天連假，但今天傍晚開始國道就湧現南下車潮，至今尚未紓解，國道多處「紫爆」、「紅爆」，用路人塞在車陣中叫苦連天。明天更有五大地雷路段，從早上一路塞到下午，南下用路人最好挑對時段再開車上路，避開可怕車潮。

高公局說，今天是國慶連續假期前一天上班日，西部國道路網下午4時後車流逐漸增加，壅塞路段包括國1南向桃園至內壢、北向內湖至東湖；國3南向安坑至中和、土城至樹林，截至下午5時，國道總延車公里為68.2百萬車公里。

根據交通部高公局資料，國1台中系統至豐原、彰化系統至彰化、后里至台中戲系統，還有國五石碇至坪林行控，目前時速都低於20公里以下，呈現紫爆狀態。

另外，國10鼎金系統至左營端、國1高架堤頂至下塔悠、國3安坑至中和等多個路段，時速不到40公里，多處「紅爆」。

高公局預估，明天國慶連假第1日，預估國道總延車公里為122百萬車公里，為平日87百萬車公里1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日1.6倍。

明天上午更有五大地雷路段，包括國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南下三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南下南港系統至坪林等路段，恐從早上一路塞到下午，行車時間為平常3至5倍。

為紓解車流，明天早上7時至中午12時實施國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）、國3木柵至香山及國5南港系統至坪林南向高乘載管制。全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費，深夜0時至清晨5時暫停收費、開放路肩等。

明天北部地區南下地雷路段。圖／高公局提供
明天北部地區南下地雷路段。圖／高公局提供
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明天中部地區南下地雷路段。圖／高公局提供
明天中部地區南下地雷路段。圖／高公局提供
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國道國慶車潮
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