廠商強調未出貨不法醫材 台大、三總對列名違法名單感錯愕

「喜維克骨釘骨板系統」的生產業者，非法販售數量高達七萬四千八百六十五支。 圖／食藥署提供 分享 facebook

日前傳出「喜維克骨釘骨板系統」有超過7萬支違法骨釘、骨板流入市面，衛福部食藥署今宣布共有81家醫院疑似用到違法產品，包括台大醫院、三軍總醫院、衛福部立醫院都上榜。但名列其中的醫院，包括台大、三總等院，皆感到相當錯愕。

根據一張廠商發給台大醫院的文件指出，廠商強調違法產品皆未出貨給台大；事件爆發後，衛生局到現場稽查時，亦查無庫存。台大為求謹慎，總務室及開刀房也曾自行核對過進貨時間，但食藥署並未提供問題產品的批號。

三總也表示，事件爆發後，食藥署並未將問題批號公布於官方網站，醫院就算想調查是否曾採購不法醫材，也無從下手，如今食藥署公布不法醫材名單，讓人錯愕。

食藥署已於7日就掌握問題產品確切批號，但迄今未提供給相關醫院。對此，台大醫院不具名人員表示不解，食藥署既然早已掌握批號，為何不盡速提供醫院比對？

台大院方表示，自接獲消息，立即與廠商進行確認，廠商口頭及正式來函皆通知本院經核對後，回收批號皆無流出至台大醫院。現經食藥署公布相關資訊後，台大將於本周五即刻再次針對該批號進行院內查核，並請廠商提供出貨至本院貨品之批號證明，以利查核。若有後續發現，將依據相關專家意見並依照主管機關規定進行處置。

三總表示，醫院衛材單位將下於周一上班日跟食藥署釐清問題批號究竟為何，再近一步清點進貨名單，才可能知道醫院是否曾使用問題醫材，及用於哪些患者身上，目前已植入有多少。