國人第七大死因肺阻塞 從未吸菸也可能罹病

2019-10-09 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



俗稱為「肺阻塞的」慢性阻塞性肺病的高危險群之一是老菸槍，但不吸菸仍可能罹病。衛福部國健署今日在臉書專頁上宣導，長期暴露於二手菸、汽機車廢氣、廚房油煙等人也有可能罹患肺阻塞，如出現慢性咳嗽、有痰、易喘等症狀，均應就醫檢查。

衛福部國健署出版的《肺阻塞知多少：台灣肺阻塞全方位照護》說明，肺阻塞是國人第七大死因，這是一種因為慢性呼吸道發炎造成呼吸道阻塞的疾病。呼吸道發炎可能分泌過多黏液，進而造成支氣管阻塞，使氣體無法順暢進出肺部，甚至導致呼吸困難。

呼吸道之所以會發炎，主要是因為受到髒空氣刺激，像是吸菸、空氣汙染、工作環境中的粉塵、煙霧或化學物質、燃燒木材或其他生物燃料等。

衛福部國健署提醒，民眾如有發生慢性咳嗽或濃痰等不良呼吸道症狀，可多加利用國健署與台灣胸腔暨重症加護醫學會合作出版的《肺阻塞知多少》手冊中的一分鐘簡易問卷（如圖），或利用台灣胸腔暨重症加護醫學會發展的「1分鐘358」登階測試自我評估。

●「1分鐘358」登階測試

一、1分鐘內登階未達30階，屬高風險群，需檢視自身有沒有吸菸史或喘咳痰症狀，盡速就醫。

二、1分鐘內登階30-50階，屬中重度風險群，需多留意自身肺功能。