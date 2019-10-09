願景／用公益圓創業夢 慈濟青年創新推動計畫起跑

2019-10-09 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 郭琇真 ／台北即時報導



想一圓實踐公益的夢想嗎？慈濟基金會舉辦「Fun大視野想向未來—青年創新推動計畫」，今年邁入第三屆，目前已經展開徵件。與眾不同的是，該計畫結合專家、學者的輔導，入選的青年將參與培力，並有媒體曝光的機會。慈濟將在10月15日、16日及23日，分別於高雄、台中、台北舉辦3場說明會，有意願參與的民眾切勿錯過。

為鼓勵年輕朋友投身公益並關注慈善議題，慈濟基金會自2017年起推出青年創新推動計畫，期待藉此發現年輕世代的觀點與力量，提供所需資源，打造社會創新、公益孵化培育的平台。熱血的「爺奶說書趣」、帶領青年進行自我探索的「城市浪人」等團隊，都曾受到該計畫的資源支持。

慈濟基金會針對台灣和全球所面臨的社會、環境與經濟問題，連結聯合國17項永續發展目標，制定9項徵件計畫主題，包含教育、創新、醫療、災害防救、環保、食量供應、青銀共創、循環經濟、地方創生/社區營造等。

計畫申請資格不限團隊人數，只要團隊成員都在40歲以下即可，慈濟將會依各團隊提出的企畫進行評選，從中挑選8至10組，提供獎助金和專家培力等資源，獎助金總金額最高預計提供1200萬元。