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願景／用公益圓創業夢 慈濟青年創新推動計畫起跑

2019-10-09 18:56聯合報 記者郭琇真／台北即時報導

想一圓實踐公益的夢想嗎？慈濟基金會舉辦「Fun大視野想向未來—青年創新推動計畫」，今年邁入第三屆，目前已經展開徵件。與眾不同的是，該計畫結合專家、學者的輔導，入選的青年將參與培力，並有媒體曝光的機會。慈濟將在10月15日、16日及23日，分別於高雄、台中、台北舉辦3場說明會，有意願參與的民眾切勿錯過。

為鼓勵年輕朋友投身公益並關注慈善議題，慈濟基金會自2017年起推出青年創新推動計畫，期待藉此發現年輕世代的觀點與力量，提供所需資源，打造社會創新、公益孵化培育的平台。熱血的「爺奶說書趣」、帶領青年進行自我探索的「城市浪人」等團隊，都曾受到該計畫的資源支持。

慈濟基金會針對台灣和全球所面臨的社會、環境與經濟問題，連結聯合國17項永續發展目標，制定9項徵件計畫主題，包含教育、創新、醫療、災害防救、環保、食量供應、青銀共創、循環經濟、地方創生/社區營造等。

計畫申請資格不限團隊人數，只要團隊成員都在40歲以下即可，慈濟將會依各團隊提出的企畫進行評選，從中挑選8至10組，提供獎助金和專家培力等資源，獎助金總金額最高預計提供1200萬元。

慈濟基金會將在10月15日、16日及23日，分別於高雄小天地、台中社創基地以及台北社創中心舉辦3場說明會。這次說明會將邀請歷屆的入選團隊及團隊業師，和大家分享計畫當中的收獲及心得，有意願參與的民眾切勿錯過。詳細資訊可上活動官網：www.visionfuture.org.tw/proj.aspx或臉書粉絲團。

第三屆徵件計畫開跑，慈濟將在北中南舉辦說明會。圖片來源／Fun大視野 想向未來-...
第三屆徵件計畫開跑，慈濟將在北中南舉辦說明會。圖片來源／Fun大視野 想向未來- 青年創新推動計畫臉書粉絲團
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慈濟青年
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