81家醫院疑用違法骨釘骨板 台大三總上榜

日前傳出「喜維克骨釘骨板系統」有超過7萬支違法骨釘、骨板流入市面，衛福部食藥署宣布共有81家醫院疑似用到違法產品，包括台大醫院、三軍總醫院、衛福部立醫院都上榜。

衛福部食藥署表示，艾斯博「喜維克骨釘骨板系統」委託製造廠商仕成科技未取得ＧＭＰ認證，擅自製造並販賣骨釘骨板，今已完成回收。共計回收7萬5299支骨釘、骨板，流入81家醫療院所。

食藥署品質監督管理組副組長遲蘭慧表示，今日已接獲艾斯博公司繳交回收報告，共計回收7萬5299支骨釘、骨板，由高雄市政府衛生局協助清點。但她表示有部分回收的產品並非仕成公司製造，數量尚待釐清。

遲蘭慧表示，因廠商還沒給完整清單和資料，目前還要比對清單，若確認為回收不確實，依藥事法80條可處新台幣20萬到500萬元罰鍰。

遲蘭慧指出，目前僅能先回收醫院庫存產品，究竟有多少已經植入患者體內仍是未知數，艾斯博公司的回收報告也交代得並不清楚；她強調，若業者回收不確實或提供資訊不確實，將可依法開罰新台幣20萬至500萬元。