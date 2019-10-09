81家醫院疑用違法骨釘骨板 台大三總上榜

2019-10-09 18:07 中央社 台北9日電



台大醫院。圖／聯合報資料照 分享 facebook

日前傳出「喜維克骨釘骨板系統」有超過7萬支違法骨釘、骨板流入市面，食藥署今天宣布共有81家醫院疑似用到違法產品，包括台大醫院、三軍總醫院、衛福部立醫院都上榜。

衛生福利部食品藥物管理署今年8月進行相關稽查時發現，艾斯博公司委託仕成精密科技公司製作喜維克骨釘骨板系統，但仕成精密科技在未取得GMP認證前就生產、販售，今年1月至7月間恐有超過7萬支違法產品流入市面。

食藥署今天下午5時緊急召開記者會宣布最新進度，食藥署品質監督管理組副組長遲蘭慧表示，針對業者在尚未取得GMP認證就擅自製造骨釘、骨板，食藥署已於9月10日要求艾斯博公司立即啟動回收作業。

遲蘭慧說，根據艾斯博公司繳交的回收報告，截至目前共回收7萬5299支骨釘、骨板，並由高雄市政府衛生局協助清點，由於艾斯博公司同款產品共有2家業者同時生產，究竟是否全數由違法業者生產，艾斯博公司並未交代清楚，仍有待進一步釐清。

根據食藥署掌握的狀況，今年1月至7月間使用喜維克骨釘骨板系統共有81家醫院疑似使用到違法醫材，包括醫院龍頭台大醫院，以及衛福部立醫院、國軍體系醫院、三軍總醫院等。

遲蘭慧指出，目前僅能先回收醫院庫存產品，究竟有多少已經植入患者體內仍是未知數，艾斯博公司的回收報告也交代得不清不楚；她強調，若業者回收不確實或提供資訊不確實，將可依法開罰新台幣20萬至500萬元。