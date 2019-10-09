快搶！澎湖玩3天只要1,500元 補助最給力，現賺3千元

2019-10-09 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



澎湖3日遊只要1,500元！這絕對是真的。配合政府秋冬補助專案，燦星旅遊推出多款澎湖優惠團，其中包括原價4,500元、配合政府補助，1,500元即可出發，現省3千元，相較旺季7、8千元甚至上萬元，優惠不少，採限量限定，預購從速。此外，另有馬祖南北竿卡蹓假期3日3,999元，同樣把補助發揮到最大化！

燦星旅遊國內處處長吳建興表示，今年秋冬遊補助，離島團體旅遊每團最高可補助7萬元，因此燦星特別推出「2019秋冬旅遊補助團」，將補助完全回饋給消費者，團費大幅降低，才有原價4,500元，現在只要1,500元的破盤價。業者指出，澎湖光機票就要4,220元，現在3日遊含行程、機票、住宿每人只要1,500元，絕對是史上新低。

吳建興指出，秋冬旅遊補助每家旅行社只有30團的名額，有些已用完，還有各種路線及包裝方案，遊客可多比較，選擇適合自己的行程。目前正在舉辦2019澎湖國際海灣燈光節，氣候溫和，旅遊正好。