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台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

美研究證實 電子菸導致肺癌、膀胱癌

2019-10-09 17:04聯合報 記者邱宜君／即時報導

有些煙癮族戒不了菸又擔心罹癌，便以電子菸取代香菸，認為電子菸對身體危害比較少，不過這個理由已經站不住腳。美國國家衛生研究院委託紐約大學的最新動物研究觀察到，電子菸煙霧會導致實驗鼠罹癌。

台灣醫界菸害防制聯盟理事長顏啟華表示，研究人員將40隻實驗老鼠暴露在含尼古丁的電子煙霧，長達54週，劑量相當於成人吸食3至6年電子煙，結果9隻(22.5％)老鼠罹患肺癌，23隻(57.5％)老鼠出現膀胱癌前病變，證實電子菸煙霧會損壞動物肺部及膀胱的基因，抑制細胞修復功能，加速癌化。

顏啟華說，美國近期爆發一千多例與電子菸相關的嚴重肺病，已導致19人死亡，引發恐慌，美國各州政府紛紛宣布禁售加味電子煙或禁止所有電子煙。現有研究已證實電子煙會引發心臟病、哮喘、過敏、癲癇、肺部發炎等等疾病，且同樣存有二手及三手菸的健康危害，此動物研究則是首篇證實電子煙致癌。

台北榮民總醫院家醫部賴志冠醫師則指出，根據今年初美國南加州大學發表在《國際分子科學雜誌》上的研究報告，電子煙吸食者的口腔組織變化是和吸菸者相同的，可能進一步癌化。賴志冠估計，至少還需要十年以上的研究，才能論定電子煙對健康的危害程度。

世界各國都在加強管制電子煙，我國也於兩年前提出菸害防制法修正草案，將電子煙納入菸品，但目前立院仍未排審。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，有鑑於美國最近爆發的嚴重傷亡事件，英國2014年以來就陸續出現74例疑似電子煙健康危害通報，加拿大和澳洲等國也陸續傳出案例，呼籲政府應儘速修法全面禁止新興菸品。

美國國家衛生研究院委託紐約大學的最新動物研究觀察到，電子菸煙霧會導致實驗鼠罹癌。...
美國國家衛生研究院委託紐約大學的最新動物研究觀察到，電子菸煙霧會導致實驗鼠罹癌。圖／聯合報系資料照片
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電子菸罹癌
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