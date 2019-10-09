重啟核四公投今送連署書 環團批：假資訊綁架人民

2019-10-09 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



「重啟核四」公投領銜人黃士修今天至中選會遞交連署書，對此，全國廢核行動平台表示，重啟核四公投理由書不願面對核四地質、核廢處理、高度不確定工期、核四原團隊解散停工停產等困境，透過隱瞞部分資訊的方式，來換取民眾連署支持。

全國廢核行動平台批評，國民黨總統候選人韓國瑜的國政顧問團張善政、李敏與黃士修等人，提出的能源政策模糊空洞，除了重啟核四看不到具體規畫；不應再把核四當作政治提款機跟能源萬靈丹，試圖以假資訊綁架台灣人民。

全國廢核行動平台強調，核四早已不堪使用，重啟是假議題，今年9月中央地質調查所的「核四廠區附近海域地質資料討論會」明確指出核四海域內有活動斷層，並極有可能長達90公里，此地質新事證也宣告核四原有的耐震設計已遠遠不足，更不可能在重啟後能夠符合耐震係數安全運轉。