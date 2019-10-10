當心癌症入「骨」 癌症骨轉移提早預防 仍可保有生活品質

嘉義長庚醫院「鼓舞士氣好Bone Bone」加油站巡迴展，嘉義長庚醫院癌症中心主任陳文政醫師(左三起)、嘉義長庚醫院血液腫瘤科黃慈恩主治醫師與團隊合影。 圖／嘉義長庚醫院 提供 分享 facebook

「骨勵加油站」巡迴 嘉義長庚醫院登場

癌症之所以可怕，就在於癌細胞生長不受控制，進展到疾病晚期，還會四處亂竄，轉移到其他部位。尤其像骨骼這種血液循環豐富的器官，就經常成為癌細胞的轉移標的，造成所謂的「骨轉移」。癌症骨轉移若未受到積極治療，患者骨質可能就被癌細胞掏空，導致一受到輕微碰撞，就容易骨折，嚴重者，甚至有癱瘓、大小便失禁的風險，不可不慎。

癌症骨轉移的威脅不容小覷，AMGEN台灣安進藥廠為了提升大眾的健康意識，攜手嘉義長庚醫院，一同策劃「鼓舞士氣好Bone Bone」加油站巡迴展，推出了「骨勵加油站」，民眾只需觀看一段衛教影片，回答骨轉移衛教問題，即可取得一份「骨勵」小物。

「骨勵加油站」從9月30日至10月16日於嘉義長庚醫院14樓癌症中心展出，院方期盼透過寓教於樂的方式，鼓勵癌症患者及早發現、及早治療骨轉移，也為正在治療中的癌友注入勇氣及鼓勵，歡迎癌友、民眾踴躍參與。

乳癌、肺癌、攝護腺癌骨轉移比例高

根據統計，以晚期乳癌 或攝護腺癌 來說，約有65%至75％的患者，會發生癌細胞轉移至骨頭的情形；而晚期肺癌亦約有40％ 。由於骨轉移初期多以疼痛症狀表現，患者可能僅感覺到輕微痠痛，不以為意，但若未積極治療，就很可能造成病理性骨折，嚴重影響患者的行動力及生活品質。

嘉義長庚醫院血液腫瘤科黃慈恩主治醫師表示，現代醫療科技進步快速，除了針對癌症本身的治療外，保骨針等輔助治療對於提升病人生活品質也很有幫助，呼籲患者積極接受治療。但他也提醒患者，在接受保骨針治療期間，要特別留意口腔健康，且多補充鈣質與維他命D，才能將流失的骨質一點一滴補回來，也避免產生不良反應。

及早治療保衛骨骼健康

嘉義長庚醫院癌症中心主任陳文政醫師指出，根據中研院的台灣癌症發生率地圖網站，顯示出雲嘉南地區為癌症的高發生率地區。嘉義長庚醫院為了提升雲嘉地區的癌症治療品質，成立癌症中心，秉持「以病人為中心」的理念，提供病患結合專屬個案管理師、營養師、腫瘤心理師、社工師與安寧共照護理師等醫護人員的全方位服務。目前為雲嘉地區治療癌症人數最多的醫院，去年一年已治療超過3000名病患，超越國內許多醫學中心，且於今年順利通過國健署的癌症中心認證 (效期四年)。

而嘉義長庚醫院癌症中心在積極提供患者專業照護的同時，也希望藉由此次衛教活動，提升尤其是乳癌、肺癌、攝護腺癌患者等骨轉移高危險族群的衛教知識，及早接受治療，才能減少疾病對骨頭的傷害。

AMGEN台灣安進總經理李宜真也表示，「AMGEN台灣安進始終致力於提升患者的健康與生活品質，在癌症骨轉移的衛教推廣上不遺餘力。未來也將持續與台灣醫療體系合作，積極推動癌症骨轉移的疾病衛教，提升病友與大眾的醫療智識，幫助病友實現「活得長、活得好」的願景目標。」