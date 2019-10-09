為變性慾者施行手術 基督徒醫師：解決病人痛苦是天職

2019-10-09 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



24歲的王先生從小就覺得自己是女生，男同學上廁所站小便斗，他卻堅持坐馬桶，學生時期常被嘲笑，長大後經2年追蹤，2個醫學中心確診他是原發性變性慾者，可接受「男變女」變性手術，醫師保留能產生性敏感的組織結構，將陰莖變陰道、龜頭變陰蒂、陰囊變陰脣等，後來不僅順利結婚，性生活更保有高潮快感。

高雄市立聯合醫院整形外科特約主治醫師陳錦時表示，行醫生涯中「男變女」、「女變男」手術各動過10多例，以男變女最能達到「精緻要求」，如男性陰莖的背神經叢與帶著龜頭的背部，可形成女性陰蒂；陰莖尿道及尿道海綿體帶著龜頭的腹部，可形成陰道一部份和假性子宮頸；陰莖剝皮後，則形成陰道主部分。

陳錦時曾任高雄榮總整形外科主任，他坦言，身為多年虔誠基督徒，為變性慾患者動手術一度遭家人反對，有陣子因而拒絕不少找上門的個案，但有些患者「因為太討厭自己的性器」，走上「自宮」一途，甚至自殺多次，他看了相當無法接受，「緩解病人痛苦才是醫師的天職」，又重拾手術刀為患者施行變性手術。

「2百年來宗教家及心理學者都亟欲找到『治療』變性慾患者的方法，至今沒有結果；只有醫學手術才能解決這些人面臨的困境」。陳錦時表示，變性手術「不是只有開個洞就好」，其複雜度及精細度高，少有醫師願意做，但許多患者術後不僅順利結婚，且婚姻生活幸福，讓他更有動力堅持下去。