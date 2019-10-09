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希望韓國瑜是草包！女教授：風起了，可以草船借箭了

台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

通過這四大關 星宇航空免費送你去美國當培訓機師

2019-10-09 16:24聯合報 記者吳姿賢／台北即時報導

星宇航空即將迎接開航倒數，為配合新機引進，星宇航空第三梯培訓飛航員招募計畫開始開放投遞履歷，即日起至12月31日晚上11時59分截止。凡中華民國國籍，具大專以上學歷 （應屆畢業生或役男亦可），並擁有合格英文檢定證明，可到星宇航空網站申請參與培訓計畫。

星宇航空將在明年2月進行第三梯培訓飛航員甄試作業，甄試項目分為「專業知識」、「適職性測驗」、「甲類航空人員體檢」、「主管面試」四大類進行。挑選出優秀的應試者，於明年9月初送往美國培訓，學員國外受訓期間學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔。

星宇航空首梯培訓飛航員已於今年8月考取私人飛行執照（PPL），並進入儀器檢定（IR）訓練階段，待取得商用飛行執照（CPL）且返台完成機型轉換訓練後，預計可在明年8月以副機師身分上線。本月4日第二梯共14位培訓飛航員已前往美國，進行為期1年的飛航訓練。

星宇航空首架A321neo客機將於本月底抵台，共計引進10架A321neo，2021年起將陸續引進A350-900及A350-1000廣體客機。從東南亞及東北亞開始，逐步將航線拓展至全世界。星宇航空表示，歡迎具飛行潛力的人才踴躍加入星宇航空培訓飛航員計畫，透過嚴謹訓練成為傑出的飛航員，2020年與星宇航空一起飛向藍天。

星宇航空招募飛航員。圖／星宇航空提供
星宇航空招募飛航員。圖／星宇航空提供
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