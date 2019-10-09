通過這四大關 星宇航空免費送你去美國當培訓機師

2019-10-09 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



星宇航空即將迎接開航倒數，為配合新機引進，星宇航空第三梯培訓飛航員招募計畫開始開放投遞履歷，即日起至12月31日晚上11時59分截止。凡中華民國國籍，具大專以上學歷 （應屆畢業生或役男亦可），並擁有合格英文檢定證明，可到星宇航空網站申請參與培訓計畫。

星宇航空將在明年2月進行第三梯培訓飛航員甄試作業，甄試項目分為「專業知識」、「適職性測驗」、「甲類航空人員體檢」、「主管面試」四大類進行。挑選出優秀的應試者，於明年9月初送往美國培訓，學員國外受訓期間學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔。

星宇航空首梯培訓飛航員已於今年8月考取私人飛行執照（PPL），並進入儀器檢定（IR）訓練階段，待取得商用飛行執照（CPL）且返台完成機型轉換訓練後，預計可在明年8月以副機師身分上線。本月4日第二梯共14位培訓飛航員已前往美國，進行為期1年的飛航訓練。