故宮南院衝百萬遊客 國慶連假免費入場泰國時尚服裝秀

2019-10-09 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／即時報導



嘉義縣故宮南院開館近4年，入館人數年年降，被譏諷「蚊子館」，院長吳密察上任用心經營，舉辦「百萬學子遊故宮」等連串接地氣活動，展覽不斷，加上人氣國寶展出，假日免費參觀奏效，吸引遊客，今年1到9月共計79萬6651人入館，吳密察希望突破百萬人次；南院10月推出院慶系列活動，除假日免費參觀，還有「亞洲藝術月-泰國月」，國慶連假推出泰國原裝進口時尚秀與木偶劇，天天精彩。

故宮南院大展「張大千廬山圖」、「薩瓦蒂泰—故宮泰文化特展」5日登場，「四海名物—故宮新入藏展」也將在本月中旬接續登場，加上9月至寶廳的肉形石，以及陶瓷展廳的汝窯等，可說相互爭輝，十分有看頭。

故宮表示，雙十連假免費參觀外，周末假期也免費，明天「Tai Fashion泰時尚」，邀請有「泰國蘇打綠」之稱的復古電子搖滾樂團TELEx TELEXs，與泰國知名服裝設計師Namfon Laistrooglai與Chaichon Savantrat，共同演繹音樂與時尚的服裝大秀。

11日下午，玩勮工場帶來臺泰文化交流的「猴戲」； 12日泰國知名團隊「孔邦隆藝術之家」演出泰國傳統木偶戲，身著黑衣、黑面具的三位操偶師與操作的木偶肢體融為一體並與現場觀眾互動，讓人目不轉睛。