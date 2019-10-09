精神用藥害「奶奶」變大賠上千億 食藥署：仿單有加註

美國裁決嬌生集團因未妥善警告服用抗精神藥物「理思必妥」引發男性女乳症的風險，支付原告80億美元（約新台幣2462億元）懲罰性損害賠償金。我國食品藥物管理署表示，該款藥物在仿單上皆有清楚標載相關副作用，病患勿隨意停藥。

根據外電報導，現年26歲的莫瑞在訴狀中指控，他被診斷罹患自閉症類群障礙後自2003年開始服用理思必妥，之後便長出乳房。他聲稱，嬌生未妥善警告服用理思必妥在引發男性女乳症上的風險，還對未獲許可的孩童理思必妥用藥進行行銷。美國費城陪審團今天裁決，嬌生需支付原告80億美元（約新台幣2462億元）懲罰性損害賠償金。

對此，食藥署藥品組科長洪國登表示，該款藥品於民國85年取得藥證，102年版的藥品仿單便已加註有男性女乳症的副作用，且至目前為止並無接獲不良反映的通報。

理思必妥主要用於思覺失調症相關症狀、雙極性疾患之躁症發作等精神疾病，健保用量一年約500多萬粒。

三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌表示，理思必妥屬於多巴胺拮抗劑，而這類的藥物大多都有泌乳激素上升的副作用，並非只有這款藥品，醫師都會和病人說明清楚。他表示，依據臨床經驗，由於藥物會促使泌乳激素上升，導致月經失調，因此針對生殖系統和乳房異常方面的副作用，多是年輕女性患者較為在意。