掏耳朵掏到細菌侵腦 醫：別再天天挖耳了

2019-10-09 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



英國一名男子被報導因掏耳朵而昏迷，致命原因源自於棉花棒上頭的細菌，且棉花棒的棉塊長期卡在耳朵內，加上疑似耳道有破皮等，才讓這起離奇的事件發生。國內的耳鼻喉科醫師也不建議國人每天用棉花棒掏耳朵，主要是耳道中有無傷口你我都難以透過肉眼確認，一旦棉花棒沾有細菌造成傷口感染，就可能使耳道發炎，不過因挖耳朵導致細菌侵犯腦部則是相當罕見。

馬偕醫院耳鼻喉科資深主治醫師呂宜興分析該起案例，認為因為棉花棒導致腦部感染病菌，極為罕見，即使外耳道有破洞，細菌要抵達腦部，還得先經過一層皮膚、頭骨、腦膜最後才能抵達腦部，至少得再過三關，他認為，正常人只要耳道不適幾乎都會看醫師，在台灣不太可能會有這種事件發生。

呂宜興說，站在專業立場，不鼓勵民眾每天用棉花棒、掏耳器等挖耳朵，耳朵會有自然的代謝方法，若有多餘的耳垢會自然排出，只是有些民眾在代謝耳垢時，會感到癢、油等不適感，適度的用棉花棒，他是贊成的，但不要每天沒事就挖一下耳朵，挖久了可能就讓脆弱的耳道受傷。