掏耳朵掏到細菌侵腦 醫：別再天天挖耳了
英國一名男子被報導因掏耳朵而昏迷，致命原因源自於棉花棒上頭的細菌，且棉花棒的棉塊長期卡在耳朵內，加上疑似耳道有破皮等，才讓這起離奇的事件發生。國內的耳鼻喉科醫師也不建議國人每天用棉花棒掏耳朵，主要是耳道中有無傷口你我都難以透過肉眼確認，一旦棉花棒沾有細菌造成傷口感染，就可能使耳道發炎，不過因挖耳朵導致細菌侵犯腦部則是相當罕見。
馬偕醫院耳鼻喉科資深主治醫師呂宜興分析該起案例，認為因為棉花棒導致腦部感染病菌，極為罕見，即使外耳道有破洞，細菌要抵達腦部，還得先經過一層皮膚、頭骨、腦膜最後才能抵達腦部，至少得再過三關，他認為，正常人只要耳道不適幾乎都會看醫師，在台灣不太可能會有這種事件發生。
呂宜興說，站在專業立場，不鼓勵民眾每天用棉花棒、掏耳器等挖耳朵，耳朵會有自然的代謝方法，若有多餘的耳垢會自然排出，只是有些民眾在代謝耳垢時，會感到癢、油等不適感，適度的用棉花棒，他是贊成的，但不要每天沒事就挖一下耳朵，挖久了可能就讓脆弱的耳道受傷。
他也建議，若是真的要用棉花棒挖耳朵，可以讓棉花棒沾上一點點耳藥膏等，放進去簡單清理，別一口氣挖得很深，都對耳道會有所傷害，若仍無法改善耳道的癢油感，建議可以到耳鼻喉科診所請醫師查看，民眾也可以每年一次到診所請醫師協助清理耳垢，才能確保異物放入耳道後，不會造成耳道的傷害。
留言