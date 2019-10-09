看護偷懶下藥文夏？ 專家提醒嗜睡12小時就得察覺有異

2019-10-09 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



「國寶歌王」文夏（右）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「國寶歌王」文夏被爆疑似被看護下毒，昏睡五天，被老婆發現，經檢查後尿液疑似有大麻反映，目前警方正介入調查。社團法人台灣居家服務策略聯盟理事長林金立表示，鮮少聽過有看護疑似偷懶下藥失能者的事件，但他提醒照顧者，若是發現被照顧者，即使是嚴重失能，也不可能每天嚴重嗜睡超過12小時，一旦超過12小時就得懷疑是服藥過量或是被照顧者身體出了狀況。

林金立表示，許多照顧者在照顧失能長輩時，都會認為「嗜睡」是正常的反映，事實上不然，即使是失能臥床的長輩，嗜睡超過12小時都不是正常反映，照顧者一定要注意，是否有服藥過量的問題。

他表示，長期臥床的長輩，代謝變慢，即使服用正常劑量，也可能因為代謝不佳，使先前的藥物尚未完全吸收，下一劑藥物又進入身體，另外，也可能是有重複用藥的問題。

一旦發現長輩不正常嗜睡，第一步得先調整照顧方式，定時要將長輩叫醒，且千萬不能讓臥床長輩只有臥床的選擇，定時帶長輩坐著輪椅外出曬曬太陽也好，若持續沒有改善嗜睡，第二步則是要立即聯繫藥師或是醫師，查看藥物是否過重或是有其他的疾病風險存在。林金立表示，此舉也能防堵可能被下藥或是疾病突然惡化等風險。