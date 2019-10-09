雙十連假出國 小心登革熱、屈公病、腸病毒及麻疹威脅

2019-10-09 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／即時報導



明天就是雙十連假第一天，不少民眾已經準備好行李，打算趁著四天假期，出國旅遊放鬆，但現在不少鄰近國家正是傳染病流行高峰期，一不小心就可能遭感染，帶病回台，甚至因此造成國內疫情，想享受異國好時光、但不想賠了健康，不用求神燈精靈，只要熟讀這篇旅遊疫情防疫重點筆記，就能兩個願望一次滿足。

首先是已經造成台灣南北蚊子之亂，疫情持續的登革熱及屈公病，這些本土個案的源頭多是境外移入個案，其中，我國今年截至10月7日累計409例境外移入登革熱病例，九成以上個案感染地為東南亞國家；近一個月新增病例感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。

另累計75例境外移入屈公病病例，七成個案感染國家為緬甸；近一個月新增病例感染國家仍以緬甸、泰國為主。屈公病及登革熱皆由蚊子叮咬傳播，感染者會出現突發性的高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹。

衛福部疾管署副署長羅一鈞說，民眾至流行地區，應穿淺色、長袖衣褲，並正確使用含敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)成分的防蚊藥劑。另外，居住環境應使用紗窗紗門。

此外，國內今年截至10月7日累計51例境外移入麻疹病例，逾八成個案感染地為東南亞國家，以越南17例最多，其次是泰國13例及菲律賓7例。

羅一鈞說，避免帶未滿一歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往流行區。如需攜6個月以上未滿一歲的嬰兒前往，可於出發前自費接種一劑MMR疫苗、一般民眾可於行前就醫諮詢評估自費接種。

雖我國腸病毒已趨緩，但日、韓等鄰近國家疫情依然是高峰期，尤其國人最愛的旅遊聖地泰國及香港疫情仍處高峰，病例數為近兩年新高；韓國近一周病例數更是創下五年新高，日本、及中國大陸，雖疫情已開始下降，但仍處流行期。