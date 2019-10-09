落實分級醫療「想破頭」 台大雲林分院發獎金鼓勵轉診

2019-10-09 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣報導



台大醫院雲林分院為落實分級醫療，除建立轉診掛號窗口，甚至提撥獎勵金，院長黃瑞仁「想破頭」，但轉至基層院所的成功率僅21.5%，調查原因，「擔心藥物不一致」及「病歷資訊都在台大醫院」是主因，今天院方與雲林縣多家基層診所簽訂合約，未來將分享醫療資訊系統、協商藥品共通性，讓民眾能放心回歸基層治療。

黃瑞仁表示，近年衛福部健保署大力推動「分級醫療」，期望民眾「小病」在基層院所就診，「大病」才轉診至大醫院進一步處理和治療，等病況穩定後，病人能再回歸社區基層院所。

但現況是民眾轉診至區域醫院或醫學中心後，大部分都是滯留在大醫院就診追蹤，僅少部分能回歸基層院所照護，包括基層院所醫師和區域醫院及醫學中心的醫師缺乏互信合作的基礎及有效率的轉診資訊平台和配套的轉診機制都是原因。

台大雲林分院門診部主任陳彥甫表示，台大雲林分院結合雲林地區的基層院所成立「雲林雙向轉診醫療聯盟」，並建立通暢的轉診掛號窗口，確保轉診病人能掛到號，對內成立「分級醫療推動小組」，提撥轉診獎勵金鼓勵轉診，醫師每開出一張轉診單可獲100元獎勵金，成功轉診至基層院所可再獲得300元獎勵金。

獎勵金措施祭出後，今年5月起由台大雲林分院下轉到基層院所的病人大幅增加，但最後患者回歸基層院所的成功率卻僅有21.5%，患者「擔心藥物不一致」及「病歷資訊都在台大醫院」是主因。

台大雲林分院結合有志於落實雙向轉診的雲林地區基層醫師，今天欣席眼科診所、塗勝雄小兒科診所、葉雲宇復健科診所、優生耳鼻喉科診所、張內兒科診所、婦安婦產科診所代表基層診所簽訂銜接與垂直整合計畫合約。